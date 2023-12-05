MPF｜積金評級指11月人均賺9400元　中港股票基金表現大落後

上月強積金投資錄得正回報，11月投資收益約4.13%，錄得自今年1月份以來的最佳月度投資回報，亦令強積金年初至今回報重回正數。按港元計算，估算11月份投資收益約439億元，即469萬名強積金成員平均回報約9,400元，使今年至今的累計投資收益達到約131億港元，相當於每名成員平均累計投資回報約2,800元）。



年初至今人均回報2800元

計入供款後，積金評級估算截至11月底強積金總資產約為1.11萬億元，而成員平均賬戶結餘約236,800元（11月增加約10,200元，年初至今增加約12,900元），這是自 2023 年 8 月底以來的最高水平。

美國股票基金是11月份及今年首11個月以來表現最佳的資產類別，單月回報達9.01%，累積回報19.02%。單是11月美股基金表現，較當月中港股票基金升幅高約8.81個百分點，亦令這兩種基金年內回報差距達31.28百分點，亦是自強積金成立以來，兩個股票市場之間首11個月的第二大回報差距。

美股基金表現最佳

中港股票基金和美國股票基金的回報差距突顯了多元化投資的重要性。與其他強積金混合資產基金相比，DIS 基金投資相對較多美國股票成份，而本地股票的配置則較少，因而在 11 月份錄得 2023 年最佳月度回報。

積金評級主席叢川普（Francis Chung）表示，股市在連續三個月的跌市後，11 月強勁反彈，為強積金成員紓困，令強積金在今年剩下只有一個月的時間內，其年初至今回報轉虧為盈。

他指出， DIS 基金的投資者不僅從11月份的股市反彈中受益，而從長遠來看，其多元化及低收費的投資組合持續提供了風險調整後的優質回報。積金評級再次強調長線和多元化投資的重要性。對絕大多數強積金成員來說，DIS 基金是幫助他們滿足長線退休需要的理想工具。