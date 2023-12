據《彭博》引述消息指,Tesla準備於上海工廠推出升級版的Model Y車型,最快2024年年中開始量產。



報道指,與今年10月升級的Model Y相比,2024款的Model Y外觀與內飾變化會更加明顯,而第一批最新款Model Y將由上海工廠二期生產。

工廠將於新年假期期間停產約一星期以進行升級。

Tesla:A Tesla sign is pictured outside the Tesla Gigafactory 2 in Buffalo, New York, U.S., February 13, 2022. (Reuters)