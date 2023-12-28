小米汽車｜01現場開箱SU7三大亮點　雷軍親回定價：14萬9是不可能

小米（1810）創始人雷軍在今日（28日）召開的小米汽車技術發佈會上，進行裝置介紹。雷軍提及SU7的主動側翼支撐裝置，聲稱這是Benz之王Maybach（邁巴赫）才有的配置，並多次提及小米是以跑車的配置造轎車，直呼「大家不要再叫價9萬9了，那是不可能的」。



《香港01》現場直擊，開箱小米SU7系列三款車型，從技術、設計、交互歸納小米新車三大亮點，發佈會尾聲，雷軍更令兩部新車以無人駕駛技術，駛上舞台，稱相信2024年小米的自動駕駛會步入第一梯隊，必會有問鼎之日。



5分鐘充電220公里續航 電池成本已逾十萬人幣

小米將SU7定位為C級豪華轎車，雷軍直言轎車是比SUV更困難的技術，坦言「轎車是汽車行業的工業精神」。當中他更介紹很多配置可比跑車，如配備Boost模式專屬按鍵，支持彈射起步。而號稱可比Benz之王Maybach（邁巴赫）的主動側翼支撐裝置，可令座椅側翼可在1.5秒內升高10毫米，在以每小時40千米以上速度過彎時，轉彎方向對側側翼將主動充氣支持車身。

以基本數據而言，小米汽車可實現百公里加速時間里2.78秒，較保時捷Taycan Turbo更為迅速。就充電性能而言，小米可達成5分鐘充電220公里，15分鐘充電510公里續航。雷軍以此對比Model S Plaid，稱10分鐘充電時間內，小米續航的390公里，遠多於Model S的225千米。值得一提的是，小米汽車的風阻系數僅為0.195Cd。

小米SU7及SU Max配置大公開。

設計諸多巧思 水滴形燈飾藏「米」字

從設計而言，雷軍直言，小米汽車設計中蘊含諸多巧思，其中藍色來自於海灣，雅灰來自於雅丹地貌的岩層，橄欖綠亦是自然之色。其中還包括水滴形大燈，175度的漣漪曲面，物理按鍵保留以及半隱藏式門把手等。其中水滴形燈飾，從正面觀察恰是一個「米」字。

雷軍介紹，小米SU7燈飾的形狀可依稀見一個「米」字。

在智慧聯動方面，車內配置5個屏幕，可實現聯動，車內支持蘋果CarPlay 、AirPlay系統，iPad亦可於後排屏幕擴展，操控車輛。

而提及電池配備，雷軍表示小米汽車坐擁101kwh、寧德時代麒麟電池、三元鋰電池三大核心要素，僅成本就逾十幾萬元人幣「14萬9就也不必再喊了」，直言有點貴的定價是要尊重科技，稱一定在體驗感上超乎預期。目前汽車已經小幅量產，但距離推出還需再等幾個月。除卻媲美保時捷，Tesla的目標，雷軍首度提及小米汽車對標BMW5系。

雷軍：壓上全部聲譽 完成人生最後一次創業項目

談及細節設計，雷軍坦言外觀推翻修改了三次，他直言他願意「壓上全部的聲譽，完成人生中最後一次創業項目」，無論付出多少代價，因為造車是「開弓沒有回頭箭」。

他還提及別人詢問款式選擇，他直言造車並非「多生孩子好打架」，時至今日發佈造車成果，心裡仍「一半是火焰，一半是海水」，但他相信未來15至20年，小米將成為世界前五的汽車廠商，他表示「小米從來都是捲大的，我們不怕」。