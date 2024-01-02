打風不停市｜證券經紀業界籲方案推出後12至18個月　分階段落實

港交所（0388）正就「打風不停市」進行諮詢，並期望在今年7月推出。不過香港證券及期貨專業總會指出，目前市場未有足夠時間作好預備，建議方案推出後12至18個月進行階段性落實，讓各參與者將成本拉長。除可以確保各方配套落實，從2018年起每年平均停市2.2次的情況帶來輕微影響，整體為現實及可取。



該會指出過往一年的經濟環境，特別是股市的成交及氣氛，均處於近年低位，向證監會退還牌照的證券商數目亦節節上升，證券商於經營壓力下，亦要增加科技投入開支，更增加其大打退堂鼓的傾向，對於此結果，又是否聯交所樂見。

該會進一步指出，由諮詢結束日期2024年1月26日計算，再加上聯交所對各方意見進行疏理整合，以及農曆新年節日等假期，最終稿約於2024年3月初推出，如於2024年7月生效，僅有3至4個月的落實時間，相信包括證券業界及銀行界等，於系統技持、制度建設、制定合適的業務延續計劃、進行相關系統測試等必須流程亦未必具足夠時間應對。

該會認為要推出可行的振興股市措施方為實際，並不是建議惡劣天氣開市。而且惡劣天氣開市和國際接軌並不是必然。

指出電子支票應用情況未理想

該會表示於惡劣天氣下，諮詢文件中表示紙本支票的交收會受到影響，對於客戶存取款、證券交收等，必定會帶來影響。文中亦提及到電子支票的安排，但現時電子支票的應用及普及非常低，較早前更有一家銀行公開表示不再提供簽發電子支票的服務，可見電子支票本身的應用情況未必理想。

對於銀行服務中所提及的各項線上轉帳或匯款系統，該會出現時部份銀行對此類型的轉帳有金額限制，如FPS的轉帳金額受限，未必能應對證券交易的需求。對於此項的實際操作，銀行及證券商必須達成共識，避免因電子轉帳金額受限問題而影響投資者操作。