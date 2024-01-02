AXA安盛有薪侍產假倍增至40日　稱致力建立友善工作環境

AXA安盛宣布由2024年1月1日起提升一系列員工福利，包括將僱員的有薪侍產假日數由20日大幅增加至40日，同時分別增設5日的照顧者假、生育假及流產恩恤假等。



AXA安盛由2024年1月1日起，提升及推出多項員工福利。其中育兒假﹕有薪侍產假日數由20日大幅增加至40日。新增5日生育假﹕接受體外受精及胚胎移植（俗稱試管嬰兒）輔助生育服務的員工可享5日有薪假期；若員工的伴侶接受輔助生育服務，亦可享2日生育假陪伴家人。新增5日流產恩恤假﹕經歷流產的員工可提取5日休假；如員工的伴侶經歷流產亦可提取2日恩恤假陪伴家人渡過艱難時刻。

照顧者假﹕新增5日有薪照顧者假，容許員工照顧因嚴重健康狀況或殘疾而需要照料的至親。

家庭暴力與性暴力休假﹕為遭受家庭或性暴力的員工增設5日有薪休假，並會因應員工需要提供不同支援以渡過艱難時刻

公司又指出「Healthy You」計劃將會擴大至覆蓋面對月經健康問題、更年期或男性更年期的員工，提供不同資源助員工渡過不同健康問題，並同時維持友善的工作環境。

AXA安盛中國大陸、香港及澳門行政總裁尹玄慧表示：「僱員一向是AXA安盛最珍貴的資產，我們一直提倡多元共融的企業文化，今次公布的一系列僱員福利提升更加印證我們對員工福祉的承諾，致力打造更友善工作環境，推廣工作與生活平衡，同時有助我們吸納及挽留人才。作為市場領先的保險公司，AXA安盛早在疫情前已提供彈性工作安排，容許員工每周一次在家工作，並持續聆聽員工意見，因此在疫情期間增至每周兩日在家工作並維持至今，我們衷心希望是次提升可以帶動業界一起關注員工福利。」