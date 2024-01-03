花旗看淡香港樓價　料今年再跌1成　另降港鐵及新世界評級

花旗重申看淡今年本港樓價。該行於報告內指，對樓價前景感到悲觀，預料年內住宅樓價跌10%。該行指出由於中港經濟前景暗淡，金融業新增高薪職位匱乏，樓市需求疲弱。加上2024至26年間，每年新盤銷售介乎1萬至1.1萬伙，較每年2萬伙落成單位低，相信發展商會面對現實，減價促銷，所以對住宅市道予「減持」。



花旗預期今年樓市「小陽春」時間會較去年更短，兼且力度更弱，預料樓市成交於1個月內反彈2至3成。

降新世界港鐵及九倉評級至沽售

該行亦報告內亦看淡多間地產股前景。花旗將新世界（0017）評級從「中性」降至「沽出」，目標價亦由13.85元降至9.2元。

報告指出新世界以約220億元出售新創建（0659）屬利好。可是受到本港物業銷售疲弱，以及債息持續高企，因此公司難以彌補現金流。該行認為新世界要更積極的去槓桿計劃，包括潛在的股權融資。

花旗又認為目前宏觀環境困難，預料新世界在位於啟德及黃竹坑的新盤銷售會放緩。

該行亦指出新世界增加對內地物業發展的關注，不利公司估值。公司負債率高企及持續出現淨現金流出情況，導致公司承壓。

另一方面花旗亦將港鐵（0066）評級降至「沽售」，削減目標價43.6%至26.5元，以反映較低的樓價及租金收入增長假設。

該行同時將九倉（0004）評級降至「沽售」，目標價降至19.8元，維持予同系的九倉置業（1997）「買入」評級，目標價為32.7元。

受到花旗降低評級及目標價拖累，地產股全線下跌。恒地（0012）挫4%，新地（0016）及新世界（0017）分別跌2.6%，長實（1113）跌0.1%。

料寫字樓租金跌5%

另一方面，該行於報告內亦有觸及零售物業前景。該行認為人民幣匯率會成為推動本港零售銷售於疫後復蘇的關鍵，預料隨美息見頂及人民幣回穩，不利本港零售市場因素將消除。此外該行預料在供過於求及經濟前景疲弱情況下，寫字樓租金會在今年內跌5%。