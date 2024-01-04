美股｜道指收市跌284點　納指再挫1.18%　Tesla股價瀉4%

美股經去年表現強勁後，於新一年出現獲利回吐。加上聯儲局發布上月的議息紀錄，降低市場對提前減息的樂觀情緒，以及美國10年期債息一度重上4厘，美股周三（1月3日）受壓，道指收市跌284點。納指繼前一日跌逾1.6%後，收市再挫1.18%。



道指收市報37,430.19點，跌284.85點或0.76%；標指報4,704.81點，跌38.02點或0.80%；納指報14,592.21點，跌173.73點或1.18%。

其中，Tesla在2日公布的數據顯示，2023年第4季交付48.4萬輛純電動車，落後於中國比亞迪的52.6萬輛，令比亞迪於該季取代Tesla，成為全球最大的電動車銷售商，Tesla股價昨日瀉4.01%。

前一天因被巴克萊下調評級而急瀉的蘋果，3日曾再跌1.2%，至收市跌0.75%。Xerox傳將裁員15%後，股價下跌逾11% 。其他科技股也下挫，其中Nvidia跌1.24%、Meta也跌0.53%。

聯儲局的上月議息紀錄顯示， 官員預計今年底前會多次內減息，且年底有較低的聯邦基金利率目標範圍較合適。但官員同時認為，利率或在「一段時間內」保持在當前的歷史高位，直至通脹明顯降至局方定下的2%目標水平。

根據芝商所的FedWatch工具，交易員已將3月減息的可能性降至67%。

另外，美國勞工統計局公布職位空缺和勞動力流動調查（JOLTS），2023年11月職位空缺按月減少6.2萬個，跌至879萬個，少過市場預期，為2021年3月以來最低，進一步證明勞動力需求降溫。