渣打料美聯儲年內減息1.25厘　日圓兌美元或回升至135水平

渣打預料，過去加息不利影響將拖累美國經濟放緩，惟至少在上半年仍能避免硬著陸，下半年續面臨衰退風險，由於聯儲局於去年12月會議上，暗示政策立場從對抗通脹轉向支持增長，因此估計今年6月開始全年或減息1.25厘。

由於債息繼續回落，通脹降溫經濟走弱債券收益率或再下跌，美國10年期國債收益率未來6-12個月或見至3.25至3.5%。

渣打北亞區首席投資總監鄭子豐預料，2024年投資市場仍分化及分散，多元化部署跨資產類別和地域是策略關鏈。由於地緣局勢緊張，通脹威脅仍在但壓力緩和，環球股市和債券之間或呈正向關係，預期今年政策利率或下降，環球經濟將放緩，債券收益率可能下跌，因此較為看好美股、日股和成熟市場政府債券。

匯市方面，渣打高級投資策略師陳正犖估計，美元走弱下，歐元、澳元及日圓或會反彈，預料日圓未來12個月可達到135日圓兌1美元水平；歐元兌美元升至1.12水平；澳元兌美元則為0.7元水平。

他又指，中國今年仍然有可能減息及降準，中美息差收窄對人民幣有支持，預測未來12個月有機會達到7元人民幣兌1美元水平；另外現貨黃金價格可能在未來12個月升至每盎司2,150美元的水平。

現金方面，由於預期定存利率將會回落，由持不建議持有過多現金。