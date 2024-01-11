瑞信內地合營股權　據報獲Citadel證券出價逾15億元人民幣競購

瑞銀已完成收購瑞信，並重組旗下資產，包括研究出售瑞信在內地的合營證券公司股權。《彭博》引述消息人士指出，Citadel證券已發出不具約束力要約，擬出價15億至20億元人民幣，收購瑞信中國證券51%股權，並為唯一出價的大型國際金融公司。報道指出瑞銀希望以20億元人民幣出售有關股權。



報道又指出美資私募機構華平亦曾考慮競購，可是出價未到底價而決定不再繼續。另有消息指出有6間以上潛在買家表達有意收購，及啟動盡職調查，亦有至少1間中資公司出價。

目前瑞銀在內地已設有證券公司，所以無意保留瑞信在內地合營公司股權。在去年3月底爆發信心危機前，瑞信曾考慮以11.4億元人民幣向合營方方正，收購該合營公司餘下的49%股權，最終未成事。報道指出瑞信在內地的合營公司擁有10億元人民幣資產。