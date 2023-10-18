《彭博》引消息人士 　瑞信至少一名客戶涉新加坡洗錢案

《彭博》引述消息人士指出，至少一名瑞信客戶被控洗黑錢。洗黑錢嫌疑人於瑞信存有9,200萬元新加坡元（約5.26億元），為該案最大涉及帳戶。消息人士透露瑞信子公司將被新加坡金管局於幾周內進行面談問話及檢視文件，以確保是否有妥善監控該名大戶。報道指瑞信拒絕回應。



報道指出新加坡金管局將前往瑞信子公司辦公室進行現場檢查。除瑞信外，當局亦有可能到其他銀行進行現行檢查，向員工訪談﹑收集文件，以檢視金融機構是否有效監控富裕賬戶活動。

報道引述新加坡警方指出，該名嫌疑人除瑞信外存有戶口外，於瑞士寶盛銀行亦存有3,300萬元新加坡元（約1.89億元），同時於大華銀行及興業銀行有銀行帳戶。另外該名嫌疑人同昤時被控偽造銀行文件欺騙花旗銀行。消息人士補充目前仍未清楚有多少間銀行會遭到當地金管局調查，當局正檢視以往曾上繳的可疑交易報告。

已凍結扣押總值160億元資產

新加坡洗黑錢令至少牽涉10家當地及海外銀行，至少10名洗黑錢的華裔被扣押總值28億新加坡元（約160億元）現金及珠寶首飾。新加坡銀行從今年8月發生洗黑銳案後，加強對擁多重國稅籍華裔客戶的審查。