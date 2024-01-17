美股｜美零售銷售走強　道指早段下跌　納指挫逾1%　油價跌逾1.5%

美國零售銷售走強，降低市場令聯儲局提前減息預期，加上蘋果（Apple）、Tesla及Alphabet等大型股股價下跌，道指周三（1月17日）早段跌逾百點，納指挫逾1%。花旗預測，聯儲局將於6月才開始減息25個基點。



截至本港時間晚上11時10分，道指報37,301點，跌59點或0.16%；納指報14,748點，跌196點或1.31%；標普500指數報4,733點，跌32點或0.68%。

其中，繼早前在中國市場減價後，Tesla亦下調德國市場Model Y售價，Tesla暫跌2.67%。另外，多隻大型股也股價下跌，蘋果股價跌1.21%、微軟跌1.06%、Alphabet跌1.92%。

數據方面，美國上月零售銷售按月升幅擴大至0.6%，高過市場預期，也是3 個月來最強勁的增速。扣除汽車、汽油、建築材料及食品服務的零售銷售按月上升0.8%，亦高過市場預期。

另外，美國上月工業生產按月增長0.1%，製造業產出按月增長0.1%，均好過市場預期。

油價下跌，紐約原油期貨現時每桶報71.03美元，跌1.49美元或2.05%；倫敦布蘭特期油報76.98美元，跌1.31美元或1.67%。