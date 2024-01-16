陳茂波出席世界經濟論壇　晤中東及非洲國家官員推廣香港

財政司司長陳茂波昨日（瑞士時間15日）抵達瑞士達沃斯，展開他在世界經濟論壇年會的行程。他與沙特阿拉伯及尼日利亞官員進行雙邊會議，向他們介紹香港的最新情況和前景，推廣香港的新優勢和發展機遇。



與陳茂波會面的包括沙特阿拉伯財政部長Mohammed Al-Jadaan，雙方討論如何進一步推動香港與中東地區深化金融領域的合作。陳茂波指出，自前年他出訪中東至今，香港和沙特阿拉伯在金融合作上取得令人鼓舞的進展，包括去年香港交易所把沙特交易所納入其認可證券交易所名單、亞太區首隻沙特阿拉伯交易所買賣基金在港上市，及沙特阿拉伯的未來投資倡議研究所成功在港舉辦了首屆的「PRIORITY」亞洲峰會等。他指出，香港在「一國兩制」的獨特優勢下，是連接國家和全球的國際金融中心，歡迎沙特的資金和企業利用香港這個優質平台，拓展內地以至整個亞洲市場，期待與沙特阿拉伯有更多雙向的金融和商務合作。

陳茂波也與尼日利亞副總統謝蒂馬會面，就環球經濟發展等雙方共同關心的議題交換意見。陳茂波又先後與兩間分別從事金融科技及人工智能的企業代表會面。其中一間是全球第二大穩定幣的發行商。陳茂波指出，自前年特區政府公布有關虛擬資產在港發展的政策宣言後，市場反應積極，有多家數字資產及第三代互聯網公司已在香港落戶。他說，香港正穩慎推進數字資產的發展，並正就規管穩定幣展開公眾諮詢，以訂下合適的監管框架，推動有關行業負責任和可持續發展。他歡迎以法定貨幣為基礎的穩定幣公司來港開展業務，為社會提供更多創新和便捷的金融服務選項。

此外，他也與以色列一家人工智能獨角獸企業的創辦人會面。陳茂波在會上指出，香港科研實力強，近年投入龐大資源推動人工智能產業發展，包括人工智能建設超算中心和推動跨境數據有序流動等，為人工智能在香港發展提供算力和數據等要素的支持。他歡迎相關企業以香港為平台，開拓亞洲市場。