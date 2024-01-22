銀公林慧虹︰港經濟面臨挑戰　東盟為今年重點市場　擬月底訪泰

本港近年受到移民潮及地緣政治等因素影響，整體競爭力及吸引人才能力備受質疑，內地網絡甚至戲稱已淪為「國際金融中心遺址」。銀行公會主席林慧虹表示，銀公今年工作重點包括協助香港鞏固國際金融中心的角色，發揮超級聯繫人功能，對外「擴大朋友圈」並說好香港故事。九成會員銀行認同，東盟將會是今年加強合作的重點市場，故此擬本月底走訪泰國。另外一個工作重點是要培育、吸引和挽留人才。



林慧虹表示，香港經濟仍面臨挑戰，包括利息環境轉變、環球貿易受壓、內地經濟疲弱，銀公今年工作重點包括協助香港鞏固國際金融中心的角色。（資料圖片）

對外「擴大朋友圈」並說好香港故事

銀行公會主席由3家發鈔行輪流擔任，今年輪到滙豐香港區行政總裁林慧虹擔任。對於外界對於本港競爭力的質疑，她表示，香港經濟仍面臨挑戰，包括利息環境轉變、環球貿易受壓、內地經濟疲弱，同時，今年全球十個人口最多的國家均有大選，宏觀層面具備較大不確定性，需要密切關注。

林慧虹表示，香港經歷連續逾3年因新冠疫情而對外關閉，減少了對外溝通，故此需要在此方面做更多工作。而香港過去一年剛對外開放，已發展新產業，吸引創科企業，並與中東及東盟國家建立網路關係等，認為相關工作「方向屬於正確」。同時，香港作為全球第二大財富管理中心，具備增長前景。

九成會員銀行認同，東盟將會是今年加強合作的重點市場，故此擬本月底走訪泰國。(Getty Images)

港需吸納全球人才

於本年初，銀公進行了一項意見調查，以了解會員銀行的目標，制定今年銀公的四大工作重點，包括鞏固金融中心地位、人才發展、金融創新及保障消費者。林慧虹表示，幾乎所有會員銀行均認同須加強對外推廣香港，加強國際連繫。除了訪京，銀公亦計劃訪問東南亞，與不同市場的監管機構及商會會面，交流最新的市場及政策發展。

對於首站選擇為泰國，林慧虹表示，目前與金管局正在籌備中，港轉數快上月起與泰國電子支付系統PromptPay接通，希望會尋覓其他方面的合作機會，今年並期望能夠到訪多2個其他國家。

林慧虹表示，香港作為國際金融中心，需要吸納全球人才，新興產業包括ESG、人工智能及金融科技對於人才需求均較大。（資料圖片）

ESG、人工智能及金融科技對於人才需求均較大

銀工今年對外工作方面，也會與大灣區推動跨境資本、人才及數據流通，林慧虹表示，希望跨境理財通2.0能在今年首季內推出，並會繼續推廣人民幣市場的發展，以鞏固香港作為全球最大離岸人民幣業務樞紐的地位，並持續推進人民幣國際化。

同時，鞏固香港於國際資本市場的地位，例如惡劣天氣下維持股票交易市場運作的安排，各個互聯互通計劃的提升等。在可持續金融方面，銀公會強化與其他地區合作，促進綠色及氣候轉型融資標準方面的共識，推動氣候風險管理，以及可持續金融的最佳實踐。

林慧虹表示，希望跨境理財通2.0能在今年首季內推出。（資料圖片）

希望跨境理財通2.0能首季內推出

在人才發展工作方面，林慧虹表示，香港作為國際金融中心，需要吸納全球人才，新興產業包括ESG、人工智能及金融科技對於人才需求均較大，也需要對現有人才進行再培訓工作。

對於香港近年主要吸納的人才來自內地，對於海外人才是否仍存吸引力，她就回應稱， 近期舉辦的大型活動例如國際金融中心，吸引了國際頂端金融人士，也相信有助吸引海外人才，「seeing is believing」，認為此類工作應該繼續做，預計今年仍將有不少類似大型國際會議會在港舉行。

對於本港人才流失情況會否持續，她認為，去年情況已經相對較為穩定，預計今年也將保持。