銀行向發展商「收遮」？　銀公主席林慧虹︰銀行需平衡借貸風險

近日外電消息稱，香港樓市前景未明，部分主要銀行停止向槓桿率較高或財政較弱的香港地產商提供借貸，迫使地產商轉向私人信貸市場尋求融資。香港銀行公會主席林慧虹表示，每家銀行有不同的風險承擔能力，需要平衡相關的風險敞口，及對於香港經濟的支持。不過，今年美國有望減息，有助減輕借貸成本，對於整體經濟也會有所幫助。



銀行向發展商「收遮」 林慧虹表示，每家銀行有不同的風險承擔能力，需要平衡相關的風險敞口，及對於香港經濟的支持。（廖雁雄攝）

美國年內減息 望減輕借貸成本利好經濟

內房風險方面，林慧虹表示，目前並非銀行業最大憂慮之一，相關數據也顯示並沒有重大的風險敞口及集中風險。香港銀行一直都是審慎經營，內房市場仍存在不穩定性，預計不會短期內有所反彈，仍會疲軟一段時間，但內地政府也已推出不同政策來支持內房，包括減息降準等，相信今年這些支持政策將繼續出台。

信貸質素方面，金管局季報顯示，銀行體系特定分類貸款比率由去年第二季末的1.5%，升至第3季末的1.61%，內地相關貸款特定分類貸款比率亦由2.41%，升至2.68%。

林慧虹表示，港銀特定分類貸款比率仍處於較低水平，銀行在信貸素質管理方面一向審慎，金管局也一直關注相關情況，整體本港銀行業具備韌性。