銀公林慧虹︰今年擬推取代實體支票路線圖　虛擬資產需受監管

除了鞏固香港國際金融中心地位及人才發展工作外，香港銀行公會今年另外兩項工作重點為推動金融創新，以及提升保障消費者及投資者。銀公主席林慧虹表示，今年會繼續與監管機構保持溝通，支持金融科技發展，包括支持研究發展數碼資產的實際應用案例，如mBridge及數碼港元等。虛擬資產方面，她認為，這是一個不能被忽視的資產類別，但最重要的是需要受到監管。



林慧虹表示，虛擬資產是一個不能被忽視的資產類別，但最重要的是需要受到監管。。（ 勞顯亮攝）

支持研究mBridge及數碼港元實際應用案例

對於銀行業對虛擬資產存在疑慮甚至拒絕開戶，林慧虹就認為，不同銀行有不同的風險承擔能力及商業決策，需要有相關的考量及平衡。目前銀行暫未有就虛擬資產成立專責小組，會視乎上月剛開始的穩定幣公開諮詢意見，再作相關跟進工作。

關於實體支票的未來發展路向，目前電子支票使用率仍偏低，林慧虹表示，因應科技發展和市場轉變，銀行公會已成立工作小組，深入探討支票的未來發展路向，並會評估不同方案，當中包括逐步取代實體支票的可行性等。在探討的過程中，會仔細研究不同因素，如用戶使用支票的習慣及需要、可供選擇的其他支付方式等。 工作小組計劃於今年訂下相關路線圖計劃，並會進行諮詢。

關於實體支票的未來發展路向，林慧虹表示，工作小組計劃於今年訂下相關路線圖計劃，並會進行諮詢。（資料圖片）

今年將加強面向客戶與投資者的教育及保障

在保障消費者和投資者工作方面，林慧虹表示，參考香港警方公布的數字，當局於2023年首11個月共接獲37,238宗騙案投訴個案，按年升50%。銀公今年將加強面向客戶與投資者的教育及保障。據銀公調查指出，會員銀行認同應善用科技，提升防騙措施及客戶保障，例如使用可疑識別代號警示、銀行間資訊交換等。

她表示，在確保金融市場運作暢順的前題下，也會執行銀行營運守則，做好網絡安全工作，提升市民對銀行服務的信心。在推動銀行電子化工作方面，會探討關於實體支票未來發展，希望鼓勵市民更多使用電子支付方式，銀公已成立工作小組，今年內計劃推出路線圖，去探討市民使用支票習慣及取代方案。