美股｜道指收市跌96點　 標指連續第3個交易日創新高

投資者等待美國公布更多經濟數據，以及Netflix、Tesla等企業公布業續，同時關注歐洲央行周四的議息會議。道指繼前一天升穿38,000點後回吐，周二（1月23日）收市跌96點，標指則連續第3個交易日創新高。



道指收市報37,905.45點，跌96.36點或0.25%；納指報15,425.94點，升65.66點或0.43%；標普500指數報4,864.60點，升14.17點或0.29%。

美國10年期公債殖利率升至 4.1358%，兩年期公債殖利率曾觸及4.3805%。

強生及波音挫1.6% P&G升逾4%

強生（Johnson & Johnson）公布上季盈利按年升28%，略高過市場預期，股價挫1.67%。寶潔（P&G）去年第二季盈利按年跌12%，但好過市場估計，股價抽高4.13%。高盛（Goldman Sachs）股價跌1.34%。

由於聯合航空（United Airlines）稱將重新檢討737 Max 10的訂單，波音（Boeing）股價跌1.60%。

市場關注美國本周公布的經濟數據，以及藍籌公布季績。焦點為去年第四季的個人消費支出物價（PCE）指數變幅。 另外，Netflix、Tesla、Abbott Laboratories、Intel等大型公司，本周會相繼公布財報。