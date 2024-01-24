聯合航空CEO稱對波音失望　重新檢討737 MAX 10訂單

撰文：蕭通
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美國聯合航空（United Airlines）行政總裁柯比（Scott Kirby）於1月23日表示，對波音公司（Boeing）一再出現交付延誤和生產問題失望。他表明，正檢討採購737 MAX 10的訂單，考慮採購其他飛機替代。波音23日股價一度下跌逾1%，其後跌幅收窄。

聯合航空22日公布業績稱，該公司旗下79 架737 MAX 9客機，正因美國聯邦航空管理局（FAA）的命令停飛。該公司預計，持續的停飛將導致今年首季出現虧損。 不過，聯航股價翌日未有下跌，一度反升10.1%，其後升幅收窄。

柯比23日受訪時表示，MAX 9停飛是令聯航對波音失去信心的最後一根稻草。該公司已訂購277 架MAX 10 客機，原可額外採購200架以組成新的機隊，但該公司正質疑此計劃。

雖然MAX 10 的設計沒有門塞（door-plug ），與早前發生「甩門」事故的 MAX 9不同。但外界估計，MAX 9的停飛或推遲 MAX 10的審批及交付，Max 10尚未獲得FAA認證。柯比認為，在最好情況下，MAX 10將會延遲5年交付。

柯比未透露考慮改買那型客機代替，但全球只有另一家製造商能夠生產這種大型飛機，即波音的最大競爭對手空中巴士（Airbus）。

波音公司發聲明表示，對造成航空公司客戶失望深表歉意，並對造成員工及旅客的影響致歉。

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