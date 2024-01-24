嘉信理財料美息不狠削　納指七雄後勁乏力　籲大選前慎選中港股票

美股強勢，惟仍有大行睇淡。嘉信理財發佈美國經濟預測，該行董事總經理及首席全球投資策略師Jeffery Kleintop表示，預計美國經濟今年將出現「滾動式衰退」，原因是美國房地產、製造業以及消費者主導的經濟範疇均出現有衰退跡象的疲弱，尤以服務業最嚴重，因此料美國今年幾乎沒有不減息的可能，從年中伊始，約有3至4次。



在投資層面，嘉信理財表示如若美聯儲未能「進取地」減息，去年風頭無兩的「美股七雄」將難以維持其升勢，有股價落後的風險。因此，其呼籲投資者考慮美股以外的其他國際股票，不過其也提醒，美國大選（11月）之前不建議再碰中港股市。

嘉信理財董事總經理及首席全球投資策略師Jeffery Kleintop預計美國經濟今年將出現「滾動式衰退」。（黃浩謙攝）

累積加息滯後性仍或殃及全球經濟

Jeffery Kleintop預計，包括美國在內的全球各大經濟體的政策利率已處於高峰，但並不會在今年迅速下降，料利率峰值將呈現倒轉的淺U型，而非V型。且累積加息的影響具有滯後性，料未來幾個季度內，全球經濟增長仍將受此拖累，具體表現即為破產數字攀升，就業市場低迷。

而在美國通脹情況方面，依據歷史走勢，近10年美國CPI走勢與1966至1982年呈現高度吻合，因此如若依照歷史變化，料在當前美國通脹仍將呈現下行趨勢，但有可能在不久觸底後似美國1980年左右再出現新的更高峰。

公司理財顧問林長傑呼籲投資者將目光轉移向環球股市，另外亦不建議投資者選擇中港股市。（黃浩謙攝）

籲轉向環球股市 惟大選前需避中港

該公司理財顧問林長傑表示，美國的高息環境與通脹波動會使企業面臨更高的償還債務成本，投資者情緒也可能受其拖累而有泡沫化傾向，且去年標普500指數飆升，使得美股估值較高，今年入市並非最優選擇。

因此林長傑呼籲投資者將目光轉移向環球股市，但他也坦言，在美國今年大選結束前，出於綜合因素考慮，並不建議投資者選擇中港股市，即便選舉結束也需再觀望。

公司理財顧問郭明燊（右）稱AI板塊的增長潛力仍然不容小覷，投資選擇時需「Keep AI in mind」。（黃浩謙攝）

美股七雄後勁存疑 AI仍值搏

嘉信理財分析，美股七雄去年股價表現力撐標普500指數，但如若美國今年不能「進取地」減息，有可能「後勁乏力」，但作為科技股，AI板塊的增長潛力仍然不容小覷，投資選擇時需「Keep AI in mind」。

該公司理財顧問郭明燊則闡釋稱，AI應用領域廣闊，包括教育、娛樂、醫療等板塊都有望受惠於技術突破，並非局限在科技股。他也提醒投資者，如若仍然青睞美股，需審慎選擇高質量股票，可以通過現金流穩定、資產負債表中現金大額、高利息覆蓋率、實際收入增長穩健等因素衡量。