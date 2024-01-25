美股｜道指跌99點　納指升0.36%　標指連續4日創新高

Netflix及ASML季度業績亮麗，帶動科技股造好。道指周三（1月24日）收市跌99點，標指則連續第4個交易日創新高。



道指收市報37,806.39點，跌99.06點或0.26%；納指報15,481.92點，升55.97點或0.36%；標普500指數報4,868.55點，升3.95點或0.08%。

Netflix升10.70% Nvidia再創新高紀錄

Netflix股價至收市升10.70% 。該串流媒體表示，第四季度訂閱用戶數量增加了超過1,300 萬，使其訂閱用戶總數達到2.608億的歷史新高。

荷蘭晶片設備生產商ASML，去年第四季盈利高於預期，帶動晶動股股價上漲。Nvidia升2.49%，以每股613.62美元再創新高，Broadcom亦升2.25%創收市價新高紀錄。

微軟升0.92% 市值曾首次破3萬億美元

多隻大型科技股也上揚，Meta升1.43%、Alphabet升1.13%、Amazon升0.54%。Microsoft收市升0.92%，當日最多升1.7%，市值曾首次突破3萬億美元。

美國電話電報（AT&T）因今年盈利預測遠遜預期，股價收市挫2.9%。

Tesla和IBM將於美股收市後公布業績，市場亦關注歐洲央行周四議息決議，以及美國本周公布的經濟數據，焦點為去年第四季的個人消費支出物價（PCE）指數。

另外，標普全球公布，美國1月製造業採購經理指數（PMI）初值升至50.3，高過市場預期的47.9， 也是去年6月以來最高。期內，服務業PMI初值升至52.9，高過市場預期的51；綜合PMI初值升至52.3，也高過預期的51。