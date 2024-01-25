粵海投資(0270)股息率達10厘　非常吸引｜彭偉新

粵海投資是一家主要從事供水和污水處理的內地企業，集團通過七個分部運營其業務。其中，水資源分部從事供水、污水處理以及供水和污水處理基礎設施建設。另外，物業投資及發展分部從事物業的開發和銷售並為商業物業提供物業管理服務。而且集團亦擁有百貨營運分部、發電分部、酒店經營，以及道路及橋樑分部等，因此，粵海投資並非單單是我們所熟悉提供東江水到香港的企業。



集團在過去一年的派息比率為84%，而集團於2022財年已派發 0.61港元的年股息，相等於 10.95 厘的追蹤年股息率，市場預期集團2023財年全年仍然會每股派發 0.61港元的股息，維持 10.95 厘的預測股息率，較過去 5 年平均股息率 5.92 厘為高。雖然市場對集團2023財年的全年盈利預測會倒退 9.6%，不過，2024的財年的盈利預測則會增長 4.5%，另外，集團之前 5 年的年複合盈利為增長 5.22%，不過，往後5 年的年複合盈利增長曾回稍為下降至 3.8%。不過，對集團能維持派發高度並不會有太大的壓力。

粵海投資於上個交易日以 5.80 港元收市，全日上升 0.20 港元或 3.57%。集團過去5年的平均Beta值為 0.65，系統性風險低於大市，主要是反映行業的穩定性所帶動。52周最高位曾見 9 港元，而最低位則曾見 5.06港元，不過，由於由於息口在去年年初持續上升，令到粵海投資的股價在過去52周累計下跌 35.56%，股價表現跑輸恒生指數及國企指數，以現價 5.80 港元計，粵海投資的股價較 50 天線高出 3.07%，不過，現價仍然較 200 天線低 9.36%，反映出整體走勢仍然處於低位徘徊局面。

粵海投資(0270)於去年8月28日至今年1月23日期間的資金流狀況。（圖1）

粵海投資的機構投資者持股比率為19.03%，並於去年8月29日至今年1月23日期間的股價共錄得8.2%的跌幅，不過，期間共錄得1.81 億港元的資金流入(見圖1)，當中大戶佔其中的-0.04 億港元，而散戶則佔當中的1.86 億港元。期間，大戶投資者的坐貨比率最高曾升上18.82%；而最低則跌至-6.01%，而到1月23日當日則為3.25%。

市場仍然有5位分析師對粵海投資有進行調研覆蓋，而他們的目標價平均值為7.75港元，較現價仍然有35%的上升空間。至於若利用15個財務估值模型作出發展，整體的估值平均數為8.26元，較現價有45%的潛在上升空間，因此，以估值來說，粵海投資的整體估價仍然非常吸引。股價於去年1月曾升上最高位見9.00港元後，股價便持續回落，並向下跌穿20天線至100天線的支持，其後股價持續向下，更一直跌至最低位見去年12月的5.06港元後，走勢開始作出反彈，股價更在12月式升破10天線及100天線，走勢有望作進一步的上升。投資者可以在5.70港元水平買入，若果以整個跌浪總跌幅的38.2%作為首個反彈目標的話，股價可以上望6.60港元，只要股價未有失守之前低位5.47港元，則可以繼續持有等作進一步上升。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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