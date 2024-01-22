嘉里物流(0636)5年平均息率達9厘半　且走勢現見底跡象｜彭偉新

嘉里物流是一家主要從事提供物流業務的企業，集團透過三大分部進行運營，當中包括了在亞洲區內及亞歐大陸間提供國際貨運服務的國際貨運分部；另外，於亞洲提供綜合物流服務，包括倉儲及增值服務、陸運及配送、退貨管理及各種配套服務的物流營運分部，以及在香港出租貨倉空間的香港貨倉分部。市場對集團2023財年的全年盈利預測會倒退 73.7%，主要是受到經濟增長未能回復疫情之前水平，不過，2024財年的盈利預測則會增長 44.2%，另外，集團的5 年年複合盈利由之前倒退 1.6%，轉至往後按 6%作出增長，主要是反映各業務分部在區內經濟增長復恢。



嘉里物流於上個交易日以 9.30 港元收市，全日微跌0.01港元或0.11%。集團過去5年的平均Beta值為 0.91，系統性風險低於大市，過去52周最高位曾見 15.62 港元，而最低位則曾見 6.3港元，股份在過去一年由於未有太強勁的盈利增幅，過去52周累計下跌 39.39%，股價表現跑輸恒生指數，以現價 9.30 港元計，嘉里物流的股價較 50 天線高出 18.86%，另外，現價亦較 200 天線高出 6.94%，反映股價由低位反彈後，走勢逐步跑贏中線走勢。

以現價計，相等於過去 12 個月的追蹤市盈率約 10.8 倍，市場給予集團的2023年預測市盈率為 18.6 倍，較追蹤市盈率為高，主要是去年整體業務仍未有太明顯的增長。不過，隨著今年整體業務開始錄得較明顯的改善，相信股價可以逐步反映市場利好消息而繼續維持一浪高於一浪走勢。嘉里物流過去一年的派息比率為 33%，至於過去5年的平均派息率則為59%，而集團今個財年已派發 0.47 元的追蹤年股息，相等於 5.05 厘的追蹤年股息率，由於去年集團進行了實物派送，市場預期集團今年全年每股派息會減至 0.18 元，相等於 1.93 厘的預測股息率，較過去5年平均股息率3.34 厘為低，不過若果連實物派送的話，整體的股息率則預期仍可達到9厘半水平。

嘉里物流 (0636) 於去年8月24日至今年1月18日期間的資金流狀況。（圖1）

嘉里物流的機構投資者持股比率不算太高，只有2.93%，不過，仍然見到大戶資金持續流向該股，並於2023年8月24日至今年1月18日期間，在股價共錄得19.82%的升幅下，共錄得0.51 億港元的資金流入(見圖1)，當中大戶佔其中的0.31 億港元，而散戶則佔當中的0.2 億港元。另外，大戶投資者的坐貨比率最高曾升上20.39%；而最低則跌至-14.01%，但到1月18日當日計，已重返15.57%水平，反映大戶投資者仍願意繼續持有嘉里物流作中、長線部署。

集團股價近期走勢反覆回升，股價於去年1月底重返高位15.62港元見頂後，便持續走勢向下，更形成了一長線下行方向，最低曾於去年9月跌至6.30港元後，才開始有出現逐步見底的走勢，更於去年12月初成功突破20天線及50天線的阻力，拉動20天線成功與50天線形成黃金交叉外，股價在去年9月見底之前，9天RSI已先行形成了一底高於一底走勢，形成了RSI牛背馳走勢。預期股價在持續一浪高於一浪下，股價有望可以按之前跌浪總跌幅的61.8%作為反彈目標，投資者可以等股價返回20天線8.70港元買入，上望12.00港元，至於股價一旦失守50天線約8.00港元的話，則最好先行沽出止蝕。

嘉里物流 (0636) 日線圖走勢已見底回升。（圖2）

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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