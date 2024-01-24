港股雖仍有反彈空間　可趁上日回調買回高息股港燈(2638)｜彭偉新

港股周二受到傳聞內地會推出兩萬億元人民幣的資金，藉此支持A股走勢，而受到消息的帶動，A股止跌回升，帶動港股由低位反彈392點，令到恒指升返15,353點水平，雖然收市後夜期繼續反彈，更重返15,600點之上，延續早市的升勢，不過，該傳聞最終能否落實，以及成效有多大，又甚至股市在短期反彈後，是否能令到投資者的信心完全恢復，仍然是個非常不確定的問題。特別是股票市場是反映未來經濟前景的「寒暑表」，傳聞或可以短暫地扭曲該寒暑表的功能，但最終仍然要由市場投資者是否繼續投入資金而決定有效。所以，在該情況轉為明確之前，投資者仍然宜小心部署，「升市」只能當作短期反彈來看。



在市場前景仍然不明，市場信心失郤之際，日前連以收息為主的高息股及公用股亦受到拖累而走勢下跌，其中，以本港供電業務為主的港燈-SS亦由近日高位4.98港元回落至上日低位4.71港元，累計跌幅為5.4%，跌幅與恒指相若，反映市場已跌至連低風險的股份亦受到累拖。不過，以收息的角度，以及未來美國減息仍然是事在必行來看，反而在股價下跌期間，投資者可以在較佳的價格水平買入股份以收取更高的股息回報。

港燈主要業務是從事電力業務的固定投資信託，集團是垂直一體化的電力公司，業務包括向香港島及南丫島提供發電、輸電、配電和供電服務等。集團的的主要發電設施為南丫島發電站。市場對集團2023年的財年全年盈利預測增長為 6.1%，另外，2024年的財年預測盈利增長則會稍為回落至 5.7%，不過，由於煤炭成本回落，令到集團的5 年年複合盈利增長率會由2022年倒退 3.22%，改善至2023年增長 2.5%。

港燈主要業務是從事電力業務的固定投資信託。（資料圖片/廖雁雄攝）

以現價計，相等於過去 12 個月的追蹤市盈率約 13.7 倍，市場給予集團的預測市盈率為 14.6 倍，稍為高於追蹤市盈率。至於現價的市賬率為 0.86 倍，加上港燈2022年的派息比率達到 95%，而過去12個月計算的追踪年派息為0.32港元，相等於 6.6 厘的追蹤年股息率。集團在2023年的財年已派發 0.159港元的股息，市場預期集團今年全年每股派 0.32 元，相等於 6.6 厘的預測股息率，仍然較過去 5 年平均股息率 4.97 厘為高，更高於10年期的美國國債孳息率。

港燈於上個交易日以 4.8 港元收市，全日上升 0.06 港元或 1.27%。集團過去5年的平均Beta值為 0.42，系統性風險低於大市，主要反映其整體業務的穩定性。52周最高位曾見 5.58 港元，而最低位則曾見 4.3港元，股價於過去52周只累計下跌 10.73%，股價表現跑贏恒生指數超過10%，以現價 4.8 港元計，港燈的股價較 50 天線高出 4.55%，另外，現價亦較 200 天線高出 2.89%，反映股價走勢仍然強於之前的中期走勢。

股價於去年10月中由低位4.30港元開始回升，並在持續反彈下，股價於今年1月16日升上最高位見4.98港元，但隨著大市不斷下跌，拖累股價回落至上日低位4.71港元後，剛好回調了整個升浪總升幅的38.2%回調目標，而且在股價下跌期間，成交額亦見回落，反映出整體沽壓下降，投資者不願意作出減持。而且隨著股價在周二反彈，9天RSI亦已重返50以上水平，反映整體的動力仍然偏強，建議較保守的投資者可以趁股價在返回4.80港元水平買入，以較低的風險收取6.5厘的股息回報，暫時預期股價只可以上望5.00港元，隨非美國聯儲局在未來繼續加息，令到股價向下跌穿4.50港元，否則暫時未需要作出止蝕。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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