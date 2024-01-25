美股｜美GDP增長高於預期　道指早段升逾百點　油價漲逾1.5%

美股主要指數周四（1月25日）早段上揚，道指升逾百點。但Tesla因季績表現不佳，股價挫近一成。



截至本港時間晚上11時05分，道指報37,964點，升157點或0.42%；納指報15,528點，升46點或0.30%；標普500指數報4,887點，升18點或0.39%。

美國去年第4季國內生產總值（GDP）按季年率初值增長3.3%，高過市場預期的2%。個人消費支出（PCE）物價指數初值為升1.7%，核心PCE物價指數初值為上升2%，符合市場預期。

首領失業救濟增至21.4萬人 多過預期

美國首次申領失業救濟按周增加2.5萬人，增至21.4萬人，高於市場預期的為20萬人。續領失業救濟按周增加2.7萬人，增至183.3萬人，高於市場預期的182.3萬人。

美國上月耐用品訂單按月持平 低於預期

美國去年12月耐用品訂單按月持平，市場預期增長1.1%。扣除運輸的耐用品訂單按月增長0.6%，高於預期升0.2%；扣除國防的耐用品訂單增長0.5%。

油價上升，紐約原油期貨現時每桶報76.524美元，升1.43美元或1.90%；倫敦布蘭特期油報81.37美元，升1.33美元或1.66%。