中國恒大停牌　停牌前股價瀉逾2成　遭法院頒令清盤

香港高等法院定於今日（1月29日）舉行針對中國恒大集團的清盤呈請聆訊。香港司法機構網站1月26日公告，高等法院當日上午9時30分舉行針對恒大的清盤呈請聆訊，下午2時30分就一項潛在的規管命令舉行聆訊。此類規管令若生效，意味着法院將監管清盤程序，可能包括任命清盤人。

法官最新頒下清盤令，公司宣布停牌， 停牌前最新報0.163元，瀉20.9%。旗下恒大汽車（0708）同告停牌，停牌前報0.229元，跌18.2%，恒大物業（6666）最新報0.39元，跌2.5%。



中國恒大集團去年遭一間位於太平洋島國薩摩亞的公司提出呈請，恒大一直稱在與主要債權人商討債務重組方案，並在去年4月獲法庭批准再押後案件。

恒大後來宣布業績顯示，公司於過去兩年合計虧損5,820億人民幣後，清盤案原本押後至10月30日，再次要求押後，高等法院法官雖再准許案件押後兩個月，但明言是最後一次延期。

案件押後至上月4日在高等法院處理時，呈請人表示不要求法庭頒清盤令，而恒大要求再押後，繼續處理新重組方案，法官把案件押後至今年1月29日。

據《華爾街日報》引述知情人士報道，恒大於過去的周末與其海外債權人未能就公司重組達成協議，面臨清盤風險。

據稱，恒大與其最大債權人上周開始就新計劃展開談判，冀讓公司繼續運營。但若無法達成協議，恒大的一批債權人計劃在周一於香港舉行的清盤聆訊上支持現有的恒大清盤申請。

彭博﹕原呈請人未準備好推動清盤

《彭博》最新報道，恒大債券持有人特設小組的律師在清盤呈請聆訊中表示，原呈請人沒有準備好推動清盤。報道又指，恒大在1月份提出了新的債務重組計劃，公司目標是不遲於3月拿出新的重組條款，新計劃是把A類和C類債權人分成兩個計劃。