TESLA獲女股神CathieWood逢低吸納　稱迎接科創「黃金時間」

綜合外電報道，女股神Cathie Wood表示，其ARK Investment Managemen在經歷兩年大幅下跌後已付出了應有的代價，卻沒改變樂觀預期，創新科技將迎接「黃金時間」。消息稱，Cathie Wood正在逢低買入特斯拉股票，即使華爾街分析師已下調對該股的預期。



旗下基金2023年回升68%

Cathie Wood在2020年科技股漲潮中聞名，因而有「女股神」之稱，旗下ARK系列基金回報一度水漲船高。然而，其後兩年旗下基金卻跑輸同業，2021年跌23%，2022年急挫67%，至2023年才回升68%。英國《金融時報》引述Cathie Wood表示，過去兩年發生的事情，是比科技和電訊泡沫時期納斯達克指數更嚴重的低迷，但已沒有任何意義，因為創新已經到來，並準備好迎接黃金時段。

《彭博社》報道，Cathie Wood在1月通過其ARK Investment Management管理的兩隻ETF買入了近69萬股特斯拉（TESLA）股票。以收盤價估算，這兩隻ETF在這些特斯拉股票上的投入約1.41億美元。

外電消息稱，Cathie Wood正在逢低買入特斯拉股票，即使華爾街分析師已下調對該股的預期。（Reuters）

持股量以加密幣交易所Coinbase最大

Cathie Wood長期以來一直看好TESLA，ARK的研究團隊預計該股市值將在2027年達到2,000美元，特斯拉的robotaxi業務將成為關鍵動力。但TESLA本月迄今累跌約2成，因為汽車行業警告稱電動汽車需求下降，華爾街分析師也下調了對該股的預期。

據ARK網站，目前持股量以加密幣交易所Coinbase最大，達到8.36%。其次是串流平台營運商Roku，及提供遠端會議服務的Zoom，分別達7.82%及7.31%，TESLA排行第四，達7.24%。