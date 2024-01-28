全球電動車陷「紅海式」廝殺　Tesla之痛還包Toyota因素｜鄭昆侖

撰文：鄭昆侖
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生成式AI熱潮帶動下，在過去12個月美股指數以及美國半導體股份大幅跑贏其他市場。在2023年香港外匯基金的股票投資部份錄得了投資收益577億元。其他股票投資（應該涉美股以及美國科技股）的收入達732億港元，彌補了155億港元的港股投資虧損。筆者在2023年1月15日的文章（台積電擁獨特利好因素 惠及此美股 人類與AI競爭白熱化）提及到Applied Materials （AMAT)，當時的股價僅為109.97美元，現價亦高見166.9美元。

至於在2023年2月5日的「投資半導體企業攻略　細說AMD撼贏Intel的理由」文章中所提及到的AMD，亦由86.09美元大幅升至177.25美元。只不過，現時的美國大型科技股已經是處於「極度擠湧（Extremely Overcrowded)」狀況，因此有啲錢都是留給其他人去賺吧。

Tesla的主要問題是全球電動車已進入「紅海式」廝殺市場

儘管美股強勢，但是作為Magnificent Seven成員的Tesla，情況比較上遜色。上週Tesla公佈了差過預期的23年第4季業績，自1月24日起計股價亦由207.8美元跌至183.3美元跌幅接近12%。上年第4季總收入為251.7億美元，按年增長3%，亦是近3年來最弱的增速。電動車的毛利率亦由24.3%降至17.2%。Tesla的靈魂人物Elon Musk疑似「發爛渣」，將收入以及盈利不理想的責任推至日本市場身上，亦即所謂的「責在日方」。

值得留意，幾年之前Tesla大力投資中國，亦在上海興建超級廠房。不知道是否因為這個原因，似乎Elon Musk並沒有高調地指出在中國市場遇上來自多家中資車企的競爭。即使是手機生產商小米（1810），也開始加入電動車的戰場。

無論如何，近幾年全球多了新晉的電動車企業。即使是傳統車廠，也大舉進入市場。Tesla除了面對大量競爭之外，也失去了來自傳統車廠的Carbon Credit收入。當傳統車廠也售賣電動車或混能車，亦沒有需要購買Carbon Credit以達到Carbon Neutral或Carbon Zero等綠色目標。

Toyota的ICE汽車產品，經得起極瑞環境的實戰考驗

至於Elon Musk指出的所謂「日本問題」，亦反映入口電動車在日本市場並不是很受歡迎。即使是傳統的燃油車（ICE)，日系車的DNA仍是以節能省油的方向作為定位。至於ESG世代，Toyota以及Honda等日本車廠的回應是混能車（Hybrid Vehicle)。

省回大量的充電時間便是混能車的最大優勢，而這個觀點是的士司機最認同的。不論是在日本還是在香港，Toyota的混能車都是其中一種主流的士車款。

另外，在寒冷天氣等環境，純電動車面對1）航程大幅下跌、以及2）充電困難等問題。美國中部地區近日遭到冬季暴風雪襲擊，位於伊利諾州（Illinois）的城鎮Oak Brook更出現零下23度的低溫。有報導指出當地有許多Tesla駕駛者面對電動車因嚴寒低溫而無法正常充電的情況，造成當地的Tesla超級充電站大排長龍。塞滿「缺電」Tesla車的充電站猶如一座「電動車墳場」。

至於極為重視實戰表現的西亞、中東、非洲等地的民兵組織以及武裝分子，Toyota的皮卡車（ Pickup Truck) 是首選的交通工具。武裝分子很有可能在各種途徑買入二手或三手的皮卡車，包括Hilux以及Land Cruiser系列。Hilux系列燃油皮卡車的優點是耐用又耐撞，而且即使在複雜的地型可以行走。武裝分子很快便能入滿油，亦不用花幾個小時充電。重中之重仍是Toyota皮卡車具備強勁負重力，因此在車上安裝重裝機槍、防空炮、中小型火箭發射裝置亦可以。考慮到二手或三手的Toyota皮卡車的價錢相宜、性能可靠、具備戰術彈性，因此備受「戰士們」的喜愛。

Tesla所面對的Toyota，不只是日本市場享有很強的支持度，在西亞、中東、非洲等地亦証明了戰術價值。即使在北美市場，如Toyota以及Honda等日系車也享有質素可靠的江湖地位。

【財經專欄】「侖」理講價．鄭昆侖｜善恆證券策略師

作者介紹：筆者 Albert (分析員的告白 / Albert Analyst)為特許財務分析師﹙CFA﹚，從事投資行業十多年，包括買方研究分析、獨立股評分析等工作。Albert的投資（投機）理念是尋找鮮為人知的宏觀以至行業趨勢，在人群未湧入前買入「優質資產」。

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鄭昆侖 - 侖理講價
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