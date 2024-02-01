農曆年假將至　澳門股被看高一線｜許繹彬

市場普遍揣測，2024年國內首個任務必定是穏定經濟。事因在今年首個月，國家已連番出招救市，分別降準0.5%，目的是有效地增強市場上的流動性資金。再者，在本周初時宣佈內地再出招穩定股市，繼去年10月調整借貨沽機制後，中國證監會再進一步對此加強監管，由本月29日起全面暫停限售股出借。同時中證監再對融券比例進行限制，將於3月18日起實施轉融券市場的股票申報由實時可用調整為次日可用。

國內連番出招，可見內地政府對刺激資本市場來挽救經濟的決心。在相繼出招下，內地股市走勢雖然未見有很大突破，但看來已喘定下來，未見再有急挫，暫呈現橫行看似待變的格局，相信投資者在現階段靜待及觀察播種後的成效。

房企白名單貸款已於廣西南寧落實

此外，本周出現另一焦點，這事件已經糾纏了接近3年，令整個國內樓市以及相關的行業，連帶債市及資本市場，就好像火燒連船般被牽連，甚至整體經濟體都被拖跨，情況比疫情肆虐是更為嚴重；而能夠做出這樣震撼全球的企業，相信無人不曉，就是被喻為大得不能倒下的中國房地產商中國恒大（3333），終於在本周宣佈正式清盤收場。市場對是次巨龍清盤，對未來樓市產生兩個看法，一：認為是次塵埃落定的判決，國家會對臨危邊緣的樓市出招來挽回投資者的信心；這個看法確實有消息確認，恒大被判決清盤後，內地官媒隨即報道官方「出招」救內房，實施房企「白名單」，的房企只需滿足5大條件，包括項目須處於施工狀態，有與融資額基本匹配的抵押物等，便視為合資格並可被列入這白名單，預期首批合資格會包括出險房企、央國企、民企等多家房企。而針對合資格「白名單」房企的貸款，昨日已在廣西南寧市落地；儘管部份房企尚未就新的白名單政策接到銀行通知，但已經有房企率先行動，積極為項目融資爭取支持。

二：另一看法則認為，很多內房企業會相繼步恒大的後塵，多隻曾爆內房債務危機的內房股，股價連番急挫，並創下新低。究竟箇中誰是誰非，相信留待實質的數據，才有答案。

另外，筆者認為港股上周在國內連番出招後，曾維持在15000點邊緣，並作出三連升，一度升到超越16200點以上；當時投資者均普遍認為，港股可在農曆新年前，扭轉劣勢，吐氣揚眉，有機會重上17000或18000點的水平。但原來港股弱勢始終一直未改，反彈只屬回光返照。在本周未有好消息配合，再加上恒大正式清盤的不利消息後，港股承期指結算日，淡友再度發功，將恒指打回原形；在萬不經意下，再度跌穿10天線（約15600點），前路再度踏入迷茫。

冀降準可令股市回暖

筆者表示，儘管道指不斷創下新高，港股不跟相信已是常態，但原來港股現階段比納指還要低，可謂令投資者一次又一次失望，而投資者一定要接受此事實。港股未來走勢會受制於內地股市的變動，現階段唯有寄望2月5日在國內正式降準後，市場的流動資金會增加，可令國內經濟從谷底回升，亦因而令股市氣氛回暖，帶動港股走勢有所改善及擺脫彈散的情況。農曆長假將至，相信到澳門的旅客亦會相對急升，不妨跟進澳門股的走勢，相信是短炒之選。

【財經專欄】股壇繹思．許繹彬｜耀才證券行政總裁及執行董事

專責集團的整體業務發展、營運及管理。曾任職多間證券行，擁有逾25年證券及期貨業經驗，及超過10年分行管理經驗。

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