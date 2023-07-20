美股屢創新高　港股斯人獨憔悴｜許繹彬

港股上周五連升後，氣勢如虹地過五關斬六將，曾先後升穿10﹑20及50天線，再達19500點水平，高見19534點。港股上星期的氣勢，實屬近期罕見；再加上美股在上周起一度因加息放緩而呈現一片看好，道指亦迅速重返34500點以上，不斷創下新高，本周更升穿35000點水平，走勢令人難以置信。

美股帶動全球市況一片歌舞昇平，當投資者滿以為港股會承上周氣勢在「七翻生月」終於有翻生之日。誰不知可謂人算不如天算，港股周一（17日）適逢颱風泰利襲港而休巿，打工仔多了一天假期休息或尋找娛樂，但在港股及港期的休市下，對有份投資香港產品的投資者來說，反而錯失獲利或逃生機會，原因是該天中國公佈最新一季度國民生產總值（GDP）按年升6.3%，遠低於預期的7.3%，各界均認為復蘇乏力及不似預期，更有分析憂慮全年難「保五」；而最新青年失業率則令市場憂慮，16至24歲勞動失業率為21.3%，再創新高；25至59歲則錄4.1%，外間擔心此現象會進一步影響內需。所有數據均令市場感到出乎意料，國內Ａ股市場隨即應聲急回；而港股則在「被逼休戰」的情況下，只能等待下一個工作日，希望能有反向的情況出現，但投資者能相信在弱勢下會有反向出現？港股在颱風假後，從19500點水平瞬間回落至跌穿18800點以下，所有氣勢只用兩天便消化。

筆者認為，促使港股跌幅加劇的原因，除中國內地數據令人失望外，股王騰訊（0700）大股東南非傳媒集團Naspers旗下Prosus在不斷減持，現目前持有騰訊26%股份，投資者滿以為港股跌至現水平，理應不會再提任何減持方案，但Prosus突然對外宣佈每年減少2至3個百分點的騰訊持股比例，今年年底的持股將降到24%，消息一出，即令股皇股價應聲下挫近5%。壞消息豈止如此，久違了的恒大（3333）公告補發業績，集團截至2022年12月31日止年度虧損1,059億元人民幣，如計及2021年虧損4,760億元人民幣，兩年合計淨虧損近6,000億人民幣，截至去年底負債總額逾2.4萬億人民幣。這宗天文負債數字一出，即時令外間又紛紛傳出內房財務及債務違約問題，謠言充斥市場，因而令上周曾受惠於人民幣轉強而一度急升的內房及相關物管股，全部均跌近10%或以上；港股在重重不利消息困擾下，正處於弱勢，試問又如何能企穩？

筆者指出，港股五連升再加人民幣轉強，確實曾令港股投資者有久旱逢甘露之感，但五連升背後其實只有一天能衝破千億成交，其餘日子均不足千億，可見港股的弱勢仍然未改，理智的投資者亦不敢對港股抱任何奢望，只希望能在一級一級爬升的情況下，能重返或接近20000點水平，可惜事與願違，在衝破所有阻力天線時，根本沒有誘使北水大幅南下流入，或引來基金對港股有所改觀而重投懷抱，可見其仍未對港股產生信心。在低成交下，外圍（尤以中國內地）偶有不利消息或經濟數據，便會摧毁根基仍未穩固的港股，跌幅亦可能再次成為全球之冠。

筆者建議，儘管美股屢創新高，邁向35000點水平，其氣勢令全球股票市場均受惠（尤以日本）而盡顯強勢，但港股則仍然在苦海浮沉，斯人獨憔悴，與其他市場相比，完全只有鞭長莫及的感覺。港股就算有所反彈至某些重要天線，若成交未有配合，亦不應過勇大舉入市，小注怡情，靜觀後市為上策。

【財經專欄】股壇繹思．許繹彬｜耀才證券行政總裁及執行董事

專責集團的整體業務發展、營運及管理。曾任職多間證券行，擁有逾25年證券及期貨業經驗，及超過10年分行管理經驗。

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