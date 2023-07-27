消息主導大市　先殺好友再殺淡友｜許繹彬

港股本周繼續出現驚濤駭浪的情況，於國內歴史悠久，一向予人穩健及一度被國內稱為「示範房企」的龍頭地產碧桂園（2007），周一傳出有多筆境內債價格急跌，令市場一度憂慮內房債務違約問題，促使國內房地產問題再陷危險邊緣。此宗消息是繼早前恒大（3333）就負債總額逾2.4萬億的壞消息下，再度火上加油；而禍不單行的是，一向喜愛「雪中送炭」的國際投行摩根大通，早前已將違約龍頭內房融創中國（1918）評其只值1元後，今次更大幅將碧桂園目標價由2.3元大削至僅0.9元，而一向被外間認為在碧桂園系中的金蛋碧服（6098）目標價由22元大幅削至6.7元，更將評級雙雙降至減持。消息一出，令所有內房及物管股價均大幅下調，龍湖（0960）及碧服（6098）遂出現恐慌性拋售及斬倉的情況，全部均下跌近20%，連同重磅股因在沒有好消息下，帶動恒指在周初下挫最高超過500點。

正所謂「世事如棋局局新」，經過星期一的恐慌性急挫，坊間普遍認為恒指下試18000點或以下的機會可說是高唱入雲，但在低成交及缺乏方向又處於弱勢下的情況下，要估下一秒鐘會發生什麼事，根本有預事水晶球也難料，因而任何消息均會觸動大市的上落；但在周一收市後，市場上又再有消息傳出中共中央政治局召開會議中，議程相信會提及要適時調整優化房地產政策，並強調擴大內需拉動消費增長，以及保持人民幣匯價基本穩定等。正當投資者在參透此似曾相識的話題是否屬實或又再一次只聞樓梯響之際，今次確實有所不同，因為是次會議將會由習近平主席主持，外間認為是次會議定必有落實救市消息將會出台，憧憬下半年加碼推出刺激經濟措施；在這消息的刺激下，周一的港股夜期時段立刻將日間的跌市全部收復，並在周二及周三一連兩個交易日將恒指推上近19500點水平，成交曾急增至近1,200億元，是近三個月以來罕見。在周初成為跌市元兇的碧服及龍湖亦一度反彈超過20%，真是「來回地獄折返人間」。

筆者認為，由於整個「七翻生月」恒指只是維持著窄幅上落，高低波幅亦只有千多點，出現此現象的原因，確實因為成交未成氣候，普遍只有不足一千億元，對後市難有啟示；在沒有實質根據或數據支持下，推動港股上落的泉源，只能依靠市場上充斥著的各種好壞消息。而港股可能是拖磨得太耐的原故，適逢周一起正踏入期指結算周，在好淡爭持的情況下，一個消息便足以令大市波幅擴大。除了適逢快將到期指結算日外，港股本月亦往往只能在18000至19000點的低水平之間徘徊，投資者亦可能運用槓桿原理在該水平囤積了大量好倉，憧憬大市能向上突破獲利；但當大市急速回落下，追收保證金的情況亦因而加劇，從而令四方八面的斬倉盤相繼湧現，使大市跌勢更急，將好友一網打盡。就當天恒指的走勢而言，投資者在看淡的情況下，令大市沽空及淡倉驟升，亦屬正常現象，誰不知在收市後再傳來一個未可證實的消息，再次將淡友殺得遍體鱗傷。

總結，除非大市能夠在持續大成交下穩步上升，才能判斷為轉勢，否則後市仍是消息市為主導，繼續將大市舞高弄低。不經不覺，又踏入暑假，由於過去三年因疫情肆虐，未能出外旅遊，故此今年暑假預計會出現報復式旅遊，相信有機會帶旺所有旅遊點，國內各地的旅遊點亦相繼受惠，其中從事免稅品的中國中免（1880）有望水漲船高。

【財經專欄】股壇繹思．許繹彬｜耀才證券行政總裁及執行董事

專責集團的整體業務發展、營運及管理。曾任職多間證券行，擁有逾25年證券及期貨業經驗，及超過10年分行管理經驗。

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