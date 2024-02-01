港零售業銷貨總額2023年按年增16.2%　12月升7.8%　鐘錶珠寶飆5成

政府統計處今日（1日）發表最新的零售業銷貨額數字。2023年12月的零售業總銷貨價值的臨時估計為363億元，按年上升7.8%。2023年11月的零售業總銷貨價值的修訂估計按年上升15.9%。



在2023年12月的零售業總銷貨價值中，網上銷售佔7.8%。該月的零售業網上銷售價值的臨時估計為28億元，較2022年同月下跌29.7%。2023年11月的零售業網上銷售價值的修訂估計較2022年同月下跌16.3%。

扣除其間價格變動後，2023年12月的零售業總銷貨數量的臨時估計按年上升4.8%。2023年11月的零售業總銷貨數量的修訂估計較2022年同月上升12.4%。

按零售商主要類別的銷貨價值的臨時估計由高至低分析，2023年12月與2022年12月比較，珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物的銷貨價值上升50.1%。其次為其他未分類消費品（銷貨價值上升23.0%）；服裝（上升19.3%）；百貨公司貨品（上升4.6%）；藥物及化妝品（上升32.7%）；汽車及汽車零件（上升3.5%）；鞋類、有關製品及其他衣物配件（上升13.2%）；傢具及固定裝置（上升3.1%）；書報、文具及禮品（上升18.1%）；以及眼鏡店（上升11.5%）。

另一方面，2023年12月與2022年同月比較，超級市場貨品的銷貨價值下跌6.3%。其次為電器及其他未分類耐用消費品（銷貨價值下跌27.9%）；食品、酒類飲品及煙草（下跌1.6%）；燃料（下跌12.0%）；以及中藥（下跌5.5%）。

尖沙咀栢麗大道是知名購物景點，過往吸引不少遊客到訪，亦是零售業輝煌時期的寒暑表。(資料圖片)

去年零售業總銷貨價值按年增16.2%

2023年全年的零售業總銷貨價值的臨時估計為4,067億元，較2022年全年上升16.2%，而總銷貨數量的臨時估計則上升13.8%。2023年全年的零售業網上銷售價值的臨時估計為325億元，較2022年全年下跌5.9%。

按零售商主要類別銷貨價值的臨時估計由高至低分析，2023年全年與2022年全年比較，珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物的銷貨價值上升54.9%。其次為其他未分類消費品（銷貨價值上升22.3%）；服裝（上升43.5%）；食品、酒類飲品及煙草（上升4.2%）；百貨公司貨品（上升12.4%）；藥物及化妝品（上升38.9%）；汽車及汽車零件（上升10.8%）；鞋類、有關製品及其他衣物配件（上升29.1%）；書報、文具及禮品（上升20.5%）；中藥（上升24.4%）；以及眼鏡店（上升29.3%）。

另一方面，2023年全年與2022年全年比較，超級市場貨品的銷貨價值下跌5.7%。其次為電器及其他未分類耐用消費品（銷貨價值下跌4.9%）；燃料（下跌9.7%）；以及傢具及固定裝置（下跌10.0%）。

12月15日，「香港夜繽紛」活動之一的「廟街夜市」開鑼，文化體育及旅遊局局長楊潤雄到場品嚐牛雜及燒賣等地道小吃。（廖雁雄攝）

政府：「18區日夜都繽紛」為零售業務提供支持

政府發言人表示，零售業總銷貨價值在12月按年進一步上升7.8%。2023年全年合計，零售業總銷貨價值顯著增長16.2%。

展望未來，發言人指出訪港旅客人數應會隨接待能力繼續恢復而進一步上升。住戶收入增加，也對本地消費有利。這些因素加上政府致力推動舉辦盛事，並推出多項活動（包括「18區日夜都繽紛」），應為零售業務提供支持。