經濟轉折零售業「好大鑊」　曾俊華：非加稅時機　倡支出「放血」

政府財政赤字加劇，外界關注下月28日發表的財政預算案會否加稅或開徵新稅項。財政司前司長曾俊華認為，香港處於經濟轉折關口，不是最適當時候加稅，反而要在支出方面「放血」，稱「如果係正確嘅嘢，就要畀啲勇氣去堅持。」他又說，北上消費潮下，本港零售業「好大鑊」，惟不能與其他地方「鬥平」，突顯香港品味才是出路。



財政司前司長曾俊華今日（21日）在社交平台撰文，認為香港處於經濟轉折關口，非加稅的好時機，反而要在支出方面「放血」，稱「如果係正確嘅嘢，就要畀啲勇氣去堅持。」（資料圖片）

曾俊華：本港零售業「好大鑊」 著保留香港品味、特色

曾俊華今日（21日）在社交平台Facebook撰文提到，沙田新城市廣場的一田百貨將縮減規模，他憶述加入政府後首個工作崗位正是沙田助理政務專員，指當年百貨公司開幕是區內盛事。比較之下，他認為現時香港零售業的前景相當困難，形容「好大鑊」，但要接受港人北上消費、去物價低的地方購物，形容「係自然不過嘅事，正如水總係向低流」。

倘要零售業復蘇，曾俊華提醒香港不能再與其他地方「鬥平、鬥齊、鬥多」，反而是要提供有質素的服務及產品，突出香港品味及獨特的生活習慣，「香港點解反而會忘記，自己本來最美嘅一面呢？香港零售業面對嘅危機，正好係一個畀大家轉身嘅契機。」

前財政司司長曾俊華提醒，現時非加稅的最適當時機。（資料圖片）

稱現時非加稅好時機 建議支出「放血」

陳茂波日前為甚囂塵上的新稅項傳聞解畫，表明不具備條件開徵資本增值稅，亦不會考慮陸路離境稅及消費稅，希望平息市場波動。

曾俊華提醒，本港處於經濟轉折關口，「唔係最適當時候去加稅」，建議要在支出方面「放血」，他說：「做呢樣嘢短期嚟講係會傷身，但如果係正確嘅嘢，就要畀啲勇氣去堅持。」