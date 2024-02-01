零售協會稱1月旅客生意增長放緩　料今年上半年零售業更悲觀

本港去年12月零售業總銷貨價值的臨時估計為363億元，按年升7.8%，遜預期。2023年全年零售業總銷貨價值的臨時估計為4,067億元，按年升16.2%。零售管理協會主席謝邱安儀預計，今年上半年本港零售銷貨數字或有單位數跌幅，甚至可能有低雙位數跌幅，整體更悲觀。



零售管理協會主席謝邱安儀表示，12月是傳統旺季，但整體升幅並不明顯，受累港人北上、旅遊業力度不足等影響。全年來說，旅客由購物為主轉變為更著重文化體驗的深度遊，消費力有所下降。

至於今年1月，謝邱安儀表示，由於去年較高基數，旅客相關類別有單至低雙位數升幅，但對比去年部分旅客相關類別有中雙位數升幅，反映遊客生意增長放緩，而本地市場相關類別持平或低雙位數跌幅，持續疲弱，未見農曆新年前的購物潮。

香港零售協會主席謝邱安儀表示，今年上半年本港零售業更悲觀。（資料圖片）

她續指，接下來的2月，受訪商戶普遍信心不足，旅客相關類別及本地市場相關類別均有升有跌。協會預計今年上半年本港零售銷貨數字或有單位數跌幅，甚至可能有低雙位數跌幅，整體更悲觀。

被問及政府舉辦的大型盛事活動是否能刺激零售業生意，零售管理協會執行總監羅振邦表示，活動能帶動整體消費氣氛，但受累遊客消費力下降，成效存疑，人流增多是否能刺激生意仍有待觀察。