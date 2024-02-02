定期存款｜工銀亞洲推3個月定存　息率6厘　起存額1000元

美國聯儲局今年首次議息仍按兵不動，更指出3月不會減息，預計高息政策將維持一段更長時間。近日滙豐、恒生及渣打三大行接連下調定存息，但有中小行仍逆市加息，今日更有中資行推出高息定存優惠。工銀亞洲推出3個月港元定存息6厘優惠，為全港最高的同期港元定存息，起存額僅需1,000元，以上限10萬元計算，3個月即可穩袋1,500元。



起存額僅需1000元

工銀亞洲指出3個月定存6厘息優惠，屬於手機銀行個人新客戶優惠，只要透過手機銀行開立「e定存」，首10萬元即可享有該優惠，推廣期暫至本月29日。該行並有推分行新客戶新資金優惠，3個月定存息也有4.7厘，起存額為10萬元，上限為80萬元。

目前3個月定存息，排行第二的為花旗銀行的5厘，但需為私銀客戶並持有指定產品結存。大行方面，中銀香港繼續按兵不動，該行3個月定存息維持4.3厘， 6個月有4.2厘，均為大行最高。

工銀亞洲推出3個月港元定存息6厘優惠，為全港最高的同期港元定存息，起存額僅需1000元，以上限10萬元計算，3個月即可穩袋1500元。（資料圖片）

港元拆息今日普遍向下

港元拆息近兩日均普遍向下，今日與樓按相關的一個月拆息連跌3日，跌1.54點子至4.54929厘，是去年9月以來最低。短線拆息方面，隔夜拆息跌0.57點子至3.99357厘， 1星期拆息跌2.08點子至4.2281厘，2星期拆息無升跌報4.36774厘。

中長線拆息方面，3個月期拆息跌1.57點子至4.6778厘，6個月期拆息跌1.14點子至4.69816%， 12個月期拆息跌1.07點子至4.69887厘。