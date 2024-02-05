本港上季食肆總收益按年升7.5%　全年增26%

政府統計處公布，2023年第四季的食肆總收益價值的臨時估計為274億元，按年上升7.5%。同期間，食肆購貨總額的臨時估計為91億元，按年上升7.6%。2023年全年合計按年上升26.1%至1,095億元。



扣除其間價格變動的影響後，2023年第四季的食肆總收益以數量計的臨時估計較上年同季上升3.9%。

按食肆類別分析，2023年第四季與2022年第四季比較，中式餐館的總收益以價值計及數量計分別上升10.4%及6.5%。非中式餐館的總收益以價值計上升2.1%，但以數量計則下跌0.8%。快餐店的總收益以價值計及數量計分別上升7.6%及3.6%。酒吧的總收益以價值計及數量計分別上升19.7%及16.1%。至於雜類飲食場所，其總收益以價值計及數量計則分別上升13.5%及9.2%。

2023年第四季與上季比較，經季節性調整的食肆總收益的臨時估計以價值計上升2.9%，但以數量計則下跌0.7%。

12月14日起進入食肆等表列處所毋須再掃描安心出行，在海傍道海傍道熟食街市，有食客表示觀迎新安排。（梁鵬威攝）

政府發言人表示，食肆業務在2023年第四季繼續恢復。食肆總收益價值按年上升7.5%，經季節性調整後按季上升2.9%。2023年全年合計，食肆總收益價值大幅反彈26.1%。

展望未來，訪港旅遊業預期會進一步復蘇，應會利好食肆業務。住戶收入繼續改善，以及政府的多項措施，將會推動本地消費繼續增長，從而為食肆業務提供支持。