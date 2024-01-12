餐具禁膠｜食肆逐項收費一次外賣索$6　業界稱合理料農曆年後徵收

環境及生態局擬最快於4月22日，實施首階段管制塑膠產品，包括禁止食肆提供即棄塑膠餐具。不過網上流傳的相片顯示，有食肆懷疑逐步改用環保物料製作的外賣餐具，開列收費表，列明飯盒及碗類每個盛惠2元，而餐具、紙袋、紙飲管及凍熱紙杯，一律收1元，並由今年初開始實行該收費。



稻苗飲食專業學會會長、金記冰室主席徐汶緯表示，若餐具完全符合當局的標準，每款的成本價可高達兩元以上，即每售出一個外賣，僅餐具的成本價可接近10元，因此他認為店家只是收回整套餐具的成本。他並呼籲市民做好心理準備，預計在農曆新年旺季結束後，食肆將趕於新措施在4月實施前，陸續改用環保物料製造的餐具，屆時食肆將選擇加餐價，或逐項餐具收費。



網上流傳某食肆的餐具及餐盒收費表。（FB群組相片）

網上流傳食肆收費表 飯盒及碗類每個盛惠2元

近日網上社交平台流傳一張相片，懷疑是某食肆的餐具及餐盒收費表，其中飯盒及碗類每個盛惠2元，而餐具、紙袋、紙飲管及凍熱紙杯，一律收1元，上述費用由今年1月1日起開始實行。換言之，若簡單叫一個「行街」乾炒牛河配凍飲，除非自攜飯盒及飲品杯，否則起碼額外支付6元費用（飯盒、餐具、飲管、紙杯及紙袋）。

徐汶緯︰店家或想收回整套餐具的成本價

稻苗飲食專業學會會長、金記冰室主席徐汶緯表示，若然該食肆選用環保物料製造的餐具，相片中的定價則為合理，認為只是收回整套餐具的成本價。他解釋，現時香港經濟低迷，餐價未能反映成本上漲的問題，估計店家因此獨立拆開餐具收費。

問到為何食肆不選擇直接加價，徐汶緯認為不可能將額外的5元成本（估計費用），直接轉嫁至餐費中。「如果外賣一個乾炒牛河60蚊，堂食55蚊。咁客人會問點解佢要60蚊，我又唔使坐你嘅位，又唔使用你嘅工具。」

未達當局標準的環保餐具每款索價$1.2至$1.6

徐汶緯並透露，旗下的金記冰室亦選用可自然分解的餐具，仍未符合當局標準，惟成本價已相當驚人，每款餐具分別為1.2至1.6元。他並指，若然該批餐具完全符合標準，成本價甚至高達兩元以上。即每售出一個外賣，每款餐具的成本價合計可接近10元。

籲市民做好心理準備 食肆將農曆年後陸續調整收費

徐汶緯呼籲，市民需要做好心理準備，預計在農曆新年旺季結束後，食肆將趕於新措施在4月實施前，陸續改用環保物料製造的餐具。屆時食肆所增加的成本，或部份反映在餐價中，或是如上述食肆的收費表，逐項餐具收取費用。

政府禁用膠製即棄用品列表。（立法會文件截圖）

外賣成本高 做堂食生意反而更划算

不過徐汶緯贊同政府的措施，指以往食肆習慣提供一包餐具，內含木筷子、膠匙羹、牙籤等，但食客未必需要全套餐具，最終造成浪費，以及增加不必要的成本。例如飲管並非必須品，可有可無，惟部份市民環保意識低，會取用免費的飲管，改為收費後則會放棄使用。

徐汶緯並說，食肆於經濟低迷下未能滿座，即使食客叫外賣，燈油火蠟及租金等支出，仍不會減少，認為做堂食生意反而更划算。若計及新餐具的成本，他估計每個外賣的利潤甚至不如堂食，「堂食唔使畀（即棄餐具）呢個成本。」

黃家和料店家難加餐價︰要搵第二啲方法回本

餐飲聯業協會會長黃家和同樣認為，相中食肆採用環保餐具及器皿。他指，由於當局的新措施即將實行，部份食肆或正採用不同的餐具「試水溫」，以免不夠時間做準備。但他認為食肆如何向食客收取費用，則視乎每間食肆的取向。

黃家和並指，部份環保物料價格相當昂貴，以致食肆的成本大增，認為店家獨立拆開餐具收費，只是出於成本的考慮。「可能未能喺餐價增加，要搵第二啲方法回本。」

新例分階段實施 4.22起實施第一階段

2023年10月28日，立法會通過《2023年產品環保責任（修訂）條例草案》，由今年4月22日起，實施第一階段管制，即禁止商戶提供或銷售即棄發泡膠餐具、飲管、膠刀、膠叉、塑膠棉花棒、充氣打氣棒等，同時禁止食肆向堂食顧客，提供即棄膠杯和即棄塑膠食物容器。至於第二階段管制則未有公布確實日期。