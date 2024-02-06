滙豐中銀減定存息　大行6個月全失守4厘　虛銀反推優惠可抽iPhone

美國聯儲局今年首次議息仍按兵不動，更指出3月不會減息，預計高息政策將維持一段更長時間。可是港元拆息連日回落，大行滙豐亦宣布下調中短期港元定存息，高端理財客戶3個月定期存款年息率減至3.7厘，6個月定期存款年息率減至3.8厘， 為新一年來第二次。

至於一直按兵不動的中銀香港，也大手減定存息0.5厘，為今年來首度出手。3個月及6個月定期存款年息率，均與滙豐看齊。截至今日，四大行6個月定存息全線失守4厘。



滙豐中銀下調中短期港元定存息，3個月減至3.7厘，6個月減至3.8厘。（資料圖片）

中銀香港為今年來首度出手減息

滙豐今日將高端理財客戶的3個月及6個月定存息，由4厘及3.9厘，分別下調0.2厘，至3.8厘及3.7厘，而一般客戶更分別減至3.5厘及3.4厘。至於中銀香港，原先按兵不動，中短期息均跑贏其他大行，但今日分別將3個月及6個月定存息，由4.3厘及4.2厘，分別下調0.5厘，至3.8厘及3.7厘。

恒生及渣打暫未有再度下調定存息，3個月及6個月定存息分別維持於4厘及3.9厘，跑贏滙豐及中銀香港。

WeLab Bank推6個月定存4.2厘更可抽iPhone

雖然大行6個月定存息均已失守4厘，但仍有銀行推出高息優惠，當中虛擬銀行WeLab Bank宣布，由2月5日至8日，一連四日參加指定的6個月GoSave定期存款，年利率為4.2厘 ，起存額為10元。

同時，更可參加 「GoSave 賞息賞機大抽獎」 ，按存款金額獲得抽獎機會，每日抽出3人贏取Apple iPhone 15 Pro Max（512 GB）。訂立指定GoSave 2.0定期存款金額達10萬元可獲一次抽獎機會，20萬元可獲得3次，而30萬更可獲5次。

1個月拆息5連跌至4.5厘

港元拆息今日普遍向下。與樓按相關的一個月拆息連跌5日，最新跌0.87點子至4.50393厘，為去年9月以來最低。短線拆息方面，隔夜拆息無升跌報3.97512厘，1星期拆息跌0.68點子至4.20036厘，2星期拆息跌1.5點子至4.31536厘。

中長線拆息方面，3個月期拆息跌0.18點子至4.6706厘，6個月期拆息升0.03點子至4.69161厘，12個月期拆息跌0.26點子至4.69089厘。