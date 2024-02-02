機管局債券｜銀行退款優惠出爐　呢間行推98天定期存款息率4.35厘

機管局債券昨日公佈配發結果，市場反應踴躍，每人穩獲兩手，最多也只有3手。多家銀行推出退款優惠，包括高息定存及基金認購優惠，當中工銀亞洲退款98天定存利息高達4.35厘，大新銀行也有4.2厘。



工銀亞洲推98天定存4.35厘優惠

工銀亞洲宣布，特別為未能全數認購債券的客戶推出三大退款優惠，包括定期存款、基金認購費0.5%優惠及人民幣兌換優惠， 助客戶靈活運用退款資金。定存優惠方面，退款定存10萬元以上，30天可享3.6厘優惠，98天有4.35厘，188天有4.25厘。

同時，由2024年2月5日至2月29日，工銀亞洲客戶憑機管局債券退款以整額方式認購基金產品，可享基金認購費實收0.5%優惠。客戶憑機退款兌換人民幣，也可享40點子優惠。

機管局發行50億元債券，最終獲超額認購2.1倍。（黃浩謙攝）

大新銀行3個月定存4.2厘

大新銀行公佈，2月5日至29日期間，合資格客戶持有任何退款證明，並以全新資金或退款資金於推廣期內敍做3個月港元或美元定期存款，可享特優定期存款年利率1次，其中港元及美元3個月定存年利率分別高達4.2厘及4.9厘，最低存款額20萬港元或其等值。

此外，符合指定要求之合資格客戶於推廣期內完成一份全新「風險評估」問卷，可獲享50元現金獎賞。合資格客戶於推廣期內親臨本行任何分行認購基金，可就其首10萬元（或其等值）之「合資格投資基金認購交易」享0%基金認購費優惠。