內地肯德基母企｜百勝中國急升逾26%　去年多賺87%

在內地經營必勝客與肯德基餐廳的百勝中國（9987）公布截至去年12月底止全年業績，純利8.27億元（美元，下同），按年升87.1%；每股盈利1.99元。派末期息16仙，上年同期派13仙。



期內，營業額109.78億元，按年升14.7%。同店銷售額增長7%，其中肯德基和必勝客分別升7%及6%。去年門店總數淨新增1,697家門店，超過全年淨新增門店目標。展望今年，公司計劃淨新增約1,500至1,700家門店。資本支出在7億至8.5億美元之間。

單計去年第四季，公司錄得營業額24.93億元，按年升19.4%。純利9,700萬元，按年升83%；每股盈利23仙。

中國肯德基母公司百勝中國，去年多賺87%。（人民網）

公司於去年第四季以總計3.36億元回購750萬股普通股。全年共回購1,240萬股普通股，約佔其發行在外的普通股數的3%。截至去年12月31日，公司仍有約15億元的回購授權可用於未來股票回購。公司計劃在今年通過公開市場交易在美國和香港回購12.5億元的普通股。

公司表示，至於2024至2026年期間，計劃至2026年門店數量達2萬家。系統銷售額和經營利潤實現高單位數至雙位數年均複合增長，每股盈利實現雙位數年均複合增長，以2023年為基準並不計及外幣換算的影響。以季度現金股息和股票回購的形式向股東回饋至少30億美元。

百勝中國現升逾26%，報366.6元，成交額6,471萬元。