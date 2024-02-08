大市維持大成交　港交所最受惠｜許繹彬

儘管國內連番出招，上海指數還是在本周一曾一度出現急挫，並創下近年低位2669點。但當一眾股民當時對國內連番出招振興資本市場的成效產生懷疑亦感絕望之際，由本周二（6日）開始，國內股市便出現了報復式反彈，更一度直逼2800點；而久殘的港股亦因而受惠，由15300點附近連環升穿10天線及20天線急升至16200點，更直逼16,300點，成交亦急升至超過1,200億，一洗近期頽風。

中港兩地股市可謂吐氣揚眉；但昨天（7日）港股高開至16282點就即見沽壓，投資者心情非常沉重，對久殘的港股再度失信心，因而見港股衝上50天線亦無計可施後，先行沽貨，靜侯回吐才再吸納。雖然如此，慶幸港股昨日仍能在16000點以上收市，成交亦過千億，希望這天的調整屬大漲小回格局，仍能在15800點有所支持。期待短期內能有大成交並衝穿50天線；如真有此事，港交所（0388）是最受惠的。

筆者認為本周初港股曾作急彈的主因，相信是受惠於人行在2月5日開始降準0.5%，令市場上釋出大量資金，預期會流入股票市場。話口未完，中央匯金就宣佈擴大交易所買賣基金（ETF）增持範圍，未來亦會持續擴大增持的範圍。公告一出，外資突然轉向，紛紛入市買A股，單是周二全日淨流入錄得126.04億人民幣，情況是近年罕見，可見中央對股市的振興方案，略有初步的成效。而國內維穩股票市場的決心，亦可謂非常強烈；繼在一月份先後推出不同程度的救市措市後。本周國內媒體引述中國證監會的消息，指出會引導券商等機構增加平倉線彈性，控制股票的沽壓。在中證監的指示下，各大券商已透過適度調低機構投資者的私募產品平倉線與警戒線，從而有效減輕A股拋售帶來的沽壓。此外，中證監將引導證券公司全方位做好散戶的持倉，透過延長追保時間、動態下調平倉線，維持平倉線彈性，以減少強行斬倉的風險和市場壓力。中證監突然有此舉動，相信是從實際數據分析而制定的措施，要作出果斷的行動來振興股票市場，吸引投資者及外資對A股市場改觀，從投懷抱！

筆者表示，由於近日國內連番出招救市，香港市場這邊的「促進股票市場流動性專責小組」不得不作出反應，消息傳出小組計劃上半年會就包括縮窄買賣差價等措施進行市場諮詢，同時亦傳出小組正積極擴大互聯互通機制以引入更多內地、中東、東南亞等資金，並研究更多投資產品種類、爭取海外企業來港上市，豐富市場產品。儘管該小組有相關提議，但對現行水深火熱的港股來說，救市的力度似乎不夠火喉亦不到位。各界期待的貼地措施，如減印花稅仍未有蹤影。不過市場認為，有提議總好過隻字不提。只是相比起國內推出及實施的措施，可以那麼快、果斷及到位﹛而香港真的要等待那麼長時間的諮詢，才通過及實行？事實可見，救市措施的出台必快而準，令香港股市不要再被其他國家拋離得遠，以吸引外資盡早重投港股的懐抱。

【財經專欄】股壇繹思．許繹彬｜耀才證券行政總裁及執行董事

專責集團的整體業務發展、營運及管理。曾任職多間證券行，擁有逾25年證券及期貨業經驗，及超過10年分行管理經驗。

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