藥明康德及藥明生物再澄清　稱不會對美國構成國家安全風險

藥明系再次發出澄清公告。藥明康德（2359）重申沒有人類基因組學業務，現有各類業務不會收集人類基因組數據。同時指出提供基於合同的研究、開發和生產服務，通過賦能全球製藥和生命科學行業，致力於推動新藥研發並為患者帶來挽救生命的新藥。



公司亦指出注意到，有美國議員於2024年2月12日致函美國商務部、財政部和國防部，其內容有關本公司。公司表示一向歡迎監管機構對行業監管，過去亦多次成功通過美國政府的審查。但是強烈反對針對公司的誤導性指稱、不確實認定和未經正當程序的預判行動。公司堅信在過去沒有、現在和未來都不會對美國構成國家安全風險，即便美國政府再次對公司進行審查亦將得出相同結論。事實上，藥明康德是全球製藥和生命科學行業的重要貢獻者之一。

藥明生物強調自己屬獨立公司

至於同系的藥明生物（2269）亦發出公告，指出注意到有美國」議員於2月12日致函美國部分政府部門，其中提到公司。公司澄清並非藥明康德新藥，信函中的相關陳述失實，又強調公司是一家在香港聯合交易所有限公司主板上市的獨立公眾公司，並獨立運營其業務。

藥明生物指出完全支持監管機構對行業監管，但強烈反對任何在未經正當考慮事實的情況下針該公司的不正確的陳述和缺乏根據的指控。公司謹此重申其過去沒有、現在或未來也不會對美國或其他國家的國家安全構成風險，始終並將一貫遵守合規經營的原則，並遵照開展業務地區適用的法律法規運營。公司將一如既往地致力為全球醫療健康服務並作出貢獻。