美國兩黨議員致函財政部等部門　促考慮制裁藥明康德及子公司

美國兩黨議員2月12日致函財政部長耶倫（Janet Yellen）、國防部長奧斯汀（Lloyd Austin ）及商務部長雷蒙多（Gina Raimondo），要求對中國生物技術公司藥明康德（WuXi AppTec），以及其子公司藥明生物（WuXi Biologics）進行制裁審查。



眾議院中國問題特別委員會的共和黨籍主席加拉格爾（Mike Gallagher）、民主黨首席成員克里希納穆爾蒂（Raja Krishnamoorthi），以及兩名參議員聯合致函稱，這家製藥巨頭與中國共產黨，以及解放軍有聯繫，或威脅美國國家安全。

這四位議員引用了中國政府公開文件、中國大學網站和媒體文章，概述藥明康德涉及的軍事關係，以及對中國在新疆政策的支持。他們表示，藥明康德獲得多家解放軍基金的投資。因此敦促美國相關部門，考慮將藥明康德及其子公司列入各自的限制名單。

他們又稱，藥明康德和藥明生物隱藏與中共和解放軍的關係，並通過與美國著名企業簽署合作協議，迅速融入美國供應鏈。

對於四名議員的說法，藥明康德並未即時回應，但過去曾表示不會對任何國家構成國安風險。