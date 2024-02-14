2024龍年｜陳茂波冀港股出現龍年效應　希望更多國際公司納南向通

財政司司長陳茂波今日（14日）出席港交所（0388）甲辰龍年開市儀式時指出，去年港股因種種因素影響而受壓，可是個別板塊仍錄得理想表現，其中交易所買賣基金（ETF）全年累計成交額為2.8萬億元，按年增加20%，證券化衍生工具交易額在世界排名第一。



他指出過去4個龍年，港股均錄得回報，認為今年大市或出現龍年效應，又指出市場人士普遍認為歐﹑美息口見頂，並稍後逐步回落，內地經濟穩中向好，對投資者情緒及資產市場帶來正面氣氛。

陳茂波亦表示對龍年審慎樂觀，最重要更多創新及探索，並預期今年香港經濟基調穩中求進，及希望可以穩步快進。縱使外圍經濟有不少挑戰，同時亦有不少機遇，地緣政治及全球供應鏈布局變化，讓不少企業有感到需要開拓亞洲市場﹑在亞洲開設區域或地區總部的迫切，推動香港超級聯繫人降角色有新發展。

陳茂波指出，本港月底將舉行首個綠色周。（蘇煒然攝）

他又提到甲辰年亦即綠色的龍，綠色發展屬大趨勢並有無限商機，香港目標建成世界綠色科技及綠色金融中心。本港月底將舉行首個綠色周，將國際資金、項目及企業，與內地企業、資金及投資者連接的作用將更為突顯。

他期望，香港股票ETF在沙特市場掛牌，加速推動搭建更多層次的香港與中東產品互通、資金互動。同時亦要擴大深化與內地市場互聯互通，將積極在南向通上加入人民幣交易櫃台，將更多國際公司納入南向通。