龍年恒指能否「鯉躍龍門」？　關鍵在50天線｜許繹彬

龍年伊始，在此祝各位讀者，龍精虎猛，龍馬精神，祈望龍年股市能做到「龍咁威」！

港股可謂經歷過一個艱苦的兔年，就算年卅只剩半日市，淡友也不讓好友安穩，依然繼續做淡，令恒生指數在兔年最後一個交易日內曾最多挫347點，低見15531點，最終收市報15,746點。在沒有北水的滋潤，只有不足400億元成交下，一直令投資者神魂癲倒的ATMXJ，股價在兔年簡直不堪入目。科技指數在最後一個交易日仍然是捱打，最終收市報3127點。總結恒指在兔年全年累跌6298點，跌幅達28.5%，是歷來表現最慘烈的兔年。科指全年共累瀉1441點或31.5%；其中下跌最多的藍籌股首三位分別是藥明生物（2269）、李寧（2331）及碧桂園服務（6098），上述三股均全年下跌超過7成以上，是近年極為罕見的現象。

即使新一年送兔迎龍，投資者的心理陰影還未除，令其對龍年首個交易日能否紅盤高收均存有懷疑。加上美股就好像刻意要為香港龍年的首個交易日來個「贈慶」。事緣美股在本周二以舊瓶新酒的方式，藉著似曾相識的通脹數據作出多達500多點的調整，這消息就是剛公佈的美國1月通脹數據高過市場預期。

一般認為，美國通脹率回落速度較比預期慢，因而令聯儲局對減息的預期可能會放慢及變得審慎。數據公布後，似曾相識的劇情又再出現，美元突然再度強勢，兌日圓升至150.88，觸及3個月新高，同時美元兌其他貨幣亦顯著急升。另一邊廂，除匯市起波浪外，股市的三大指數均顯著下跌，道指亦應聲下挫超過500點，不過由於其點數已經超過38000點，所以跌幅可謂亦屬微不足道，純綷只視作技術性調整來看待。而一向被看低一線的港股，在美股三大指數下跌贈慶下，對港股紅盤已不敢有任何寄望，但再一次證明港股與美股背馳的現象依然持續。儘管美股回吐，港股在賭股及美團（3690）領軍下，不跌反升，升穿15800點，還在此水平以上收市，龍年首個交易日「紅盤高收」，但在沒有北水的加持下，成交則只有不足600億元。今次的紅盤高收，市場上立即傳出龍年旺股市的傳聞，因為從數據顯示，近4次龍年港股全年都能升市收局，彷彿存在「龍年效應」，而另一數據則顯示過去恒指在龍年紅盤高收的概率最高，首個交易日的平均升幅為1.7%。而財爺亦就「龍年效應」發表此言論，更指2012年的龍年「最醒神」，該年累計升幅達15%。其實從恒指公司數據顯示，最勁的龍年效應要數到1988年，該年累計升幅達33.4%；究竟在過年三年持續低迷的港股，能否在龍年來一招鯉躍龍門，大家不妨拭目以待。

筆者認為如投資者均認為有這樣的可能，就要先看大市能否升穿並要企穩50天線；因為從圖表來看，過去恒指曾有四次一到達50天線後，大市便會踏入自動回調機制，每次均是重返15500點左右的水平。而有否動力升穿50天線，則要先著手留意大藍籌的反彈的力度，當中股王騰訊（0700）的氣勢是否能夠重現，成為大市轉勢的關鍵。

【財經專欄】股壇繹思．許繹彬｜耀才證券行政總裁及執行董事

專責集團的整體業務發展、營運及管理。曾任職多間證券行，擁有逾25年證券及期貨業經驗，及超過10年分行管理經驗。

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