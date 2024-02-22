內地救市港股受惠　阿里巴巴值得留意｜許繹彬

耀才證劵執行董事兼行政總裁許繹彬表示，國內春節長期終於結束，本周一股票市場亦正式重啟，龍年首年的交易日，上證指數亦沒有令投資者失望，能夠升穿2,900點的心裡關口，跟香港一樣紅盤高掛，相信中港兩地股民均希望龍年中港股市能夠做到龍精虎猛，喜見的是國內救市的決心可謂越來越強。

當初投資者以為要待新一輪經濟數據，國內才會再訂立另一輪救市措施來挽救經濟，誰不知國內在長假後，已急不及待推出挽救樓市的措施。中國人民銀行大幅將5年期貸款市場報價利率（LPR）下調0.25厘，至3.95厘，是次減幅為紀錄以來最大減幅，減幅度比市場預期減0.1厘為高。內地官媒更指出，下調將可進一步提振信貸及房地產市場，更可令人民節省房貸借款人利息支出，從而能夠做到穩投資、促消費，更可帶動社會綜合融資成本下降，進一步推動金融支持實體經濟力度進一步提升，更有外資投行認為LPR未來仍有機會下調。

消息一出，內地多間銀行亦即時調整按揭息率，首套及二套房按息降至3.85及4.25厘；儘管此消息的成效未經肯定，但已成為上證指數創下一個月高位及直逼3,000點的催化劑。

相反，港股在國內復市後，未有為港股帶來預期的驚喜，反而在連升三個交易日後，出現獲利回吐，一度回落至16,000點邊緣，成交更出現萎縮；正當投資者在猶豫港股是否又重演當到達50天線便出現自動回調之制；昨日港股突然出現在大成交下再顯升浪，一眾領頭大股，如美團（3690）、交易所（0388）及騰訊（0700）等聯合發功，更直逼100天線（即16,800點），此情景確實久未聞矣；是次在超過1,200億成交下急升，相信除受惠於國內股市上揚外，另一令港股充滿期盼的，就是特區政府宣布，港澳辦主任夏寶龍今日至下周三來港考察調研7日，主要目的是了解香港經濟發展、地區治理等最新情況。

市場普遍認為夏主任會為正處於水深火熱的香港經濟伸出援手，消息一出令沉寂多時的港股立即充滿憧憬，因而令一直處於弱勢的科技股頓然作出顯著的反彈；再加上內地加大力度救樓市的消息下，內房股及物管亦作出報復式反彈，加推港股曾一度直逼16,800點的水平。

筆者認為，國內持續出招救市下，從而令國內股市已見顯著回穩並回升，資本市場亦因降準而令水源較為鬆動；加上國內連一直未能解決的樓市問題，亦在本周進一步出招關注，市場認為當國內資本市場得到改善下，港股亦會受惠，從北水近日的灌溉力度得以改善，就可獲初步的證明；希望成交能夠持續，而恆指在16,300點作支持，升穿100天線即近16,800點至17,100點水平，並非無可能；科技股有轉勢之感，當中ATMXJ的A即阿里巴巴（9988）升勢尚算含蓄，投資者不妨留意。

【財經專欄】股壇繹思．許繹彬｜耀才證券行政總裁及執行董事

專責集團的整體業務發展、營運及管理。曾任職多間證券行，擁有逾25年證券及期貨業經驗，及超過10年分行管理經驗。

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