國泰增西安及青島航班運力　每周飛兩地機位數目增1160個

內地早前宣布增加西安及青島為自由行城市。國泰（0293）宣布從下月底起，提升往來香港與西安及青島的航班運力。該公司會增加往來香港至西安的航班數目，亦會以較大型飛機執飛往返青島的航班。



國泰航空指出致力為香港、中國內地與世界各地提供互聯互通的網絡，在香港及國家整體發展中作出貢獻，又表示歡迎「個人遊」計劃擴展至西安及青島，優化計劃將促進香港旅遊業的持續增長及發展。

國泰航空積極配合並將於2024年3月31日起增加該兩條航線的運力，便利顧客往返香港及這兩個城市。其中往來西安的航班班次，將由現時的每周3對增至每周5對，每周增加約800個機位。至於目前每日一班往返青島的航班，將以較大型航機執飛，每周增加約360個機位。

國泰航空期望為更多來自不同內地城市的旅客提供優質的航運服務。