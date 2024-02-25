擴大自由行｜楊潤雄稱開闊目標客源　短期內到西安、青島宣傳

下月6日起，俗稱「自由行」的個人遊計劃將增加多兩個城市參與，包括西安和青島，總數增至51個城市。文化體育及旅遊局局長楊潤雄今日（25日）在電視節目指，開初討論也集中在一些人口較高、經濟收益較強的城市，相信這些居民外遊機會較大，他稱短期內會與旅發局一同到西安和青島做宣傳。



他續指，開放更多城市等同「開闊咗目標客源」，當然希望開放愈多愈好，但也認為循序漸進去做會較好，「其實係適宜有過渡期，等佢慢慢、慢慢去做。」問到未來會否開放更多城市，楊潤雄則說過程中一直向中央表達期望，相信中央「會盡量係適當時候會幫香港做多啲，刺激經濟又好，加強旅遊活動又好。」



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文化體育及旅遊局局長楊潤雄在無綫節目《講清講楚》表示，港府一直向中央表達想與內地旅遊上有更多措施，過程中有很多建議，與內地不同部門商討，開放更多自由行城市是其中一個討論。他指，討論過程中，會探討開放多些城市對港帶來好處是甚麼，其後先考慮是哪些城市，再由內地部門決定，他期望相關討論會繼續進行。

盼開放更多城市 「我覺得有足夠能力去承受」

他續指，開初討論也集中在一些人口較高、經濟收益較強的城市，相信這些居民外遊機會較大，外遊時在經濟效益上也會有更好效果。他坦言，也有與內地討論一簽多行，但與開放更多城市不同，後者等同「開闊咗目標客源」，一簽多行則是同一客源，經濟效益會有分別。

楊潤雄續指，當然希望開放愈多城市愈好，但也認為循序漸進去做會較好，香港去年旅遊接待能力一直在重建，「如果你話短期內突然嚟好多旅客，其實係適宜有過渡期，等佢慢慢、慢慢去做。整體嚟講，我覺得我哋有足夠能力去承受，但係當然好短時間突然擴好多嘅人，當然中間可能都會有少少暢順。」

文化體育及旅遊局局長楊潤雄。（資料圖片／羅國輝攝）

與航空公司及港鐵研直航機或高鐵到港

就西安和青島未必每日有直航機，高鐵也未能直達，楊潤雄稱會與航空公司及港鐵商討，期望逐步增加。提到或受人手不足影響航班增加，他則稱國泰會增聘人手，相信可以配合得到。

提到過夜旅客不多，楊潤雄指香港在旅遊上，長期面對周邊不同城市競爭，香港也不是從「鬥平」角度去處理，而是靠優質服務與體驗，從酒店入住率去看，也不覺香港因價錢失去優勢。他又指，短期內當局會與旅發局一同到自由行的新增城市西安和青島做宣傳，「香港有咩睇，有咩玩，我哋要早啲做呢方面工作。」

至於會否開放更多自由行城市，楊潤雄則說在過程中，港府一直向中央表達期望，中央也關心香港，但相信中央也有不同考慮，亦要顧及全國，相信中央「會盡量係適當時候會幫香港做多啲，刺激經濟又好，加強旅遊活動又好。」

就盛事發展，DIOR時裝展延期，楊潤雄稱周五收到通知，惟主辦方無再作解釋，又指過往經驗也有不同項目，會因不同原因延期，歡迎對方再來港辦活動。

剛結束展出的CHUBBY HEARTS，外界質疑780萬元的金額過多，他則指780萬元包括設計、製作、人手、快閃、宣傳等，當中也有本地設計師參與，認為就項目而言，這筆資助「係需要，最後幾錢就睇佢做完個數返嚟係幾多。」但他覺得從文化質素角度而言，項目值得支持。

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就有報道提到項目或涉利益衝突，項目設計師是文化藝術盛事基金主席旗下商場的店鋪租客，主辦單位董事會主席亦是基金委員。主持關注兩人在討論項目時有否避席，楊潤雄稱會議屬閉門會議，故不會談及議討論與細節，但會議有跟足申報利益制度與指引，暫時看不到有需要因此檢討及調節相關機制。

主持再度追問避席是否保障委員最好方法，楊潤雄稱有些會議需要有行業代表，「你有行業嘅人就一定有利益，你係咪規定所有逢係關佢事都要避席，不如唔好委任佢。」

就美斯早前來港未有落場一事，政府提出檢視「M」品牌計劃的審批及監管機制，預料今年第三季完成，楊潤雄稱原先機制上是活動後才給予資助已有保障，但現時正希望在活動舉辦或期間增加監管或懲罰，現時正在考慮如何平衡監管程度，避免令主辦方因而不想申請。

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