港股現階段需穩守10天線　美團似轉勢可留意｜許繹彬

昨日（28日）公佈的財政預算案，終於對地產樓市全面撤辣，意味著長達14年的樓市辣招，暫時告一段落。消息一出，昨日久違的香港地產四大天王（長實（1113），恒基（0012），新地（0016）及新世界（0017）)曾升至1個月新高；地產代理商美聯集團（1200）更曾最高升44.62%，是自1998年10月以來最大的升幅。然而，午後港股突現出現逆轉，由升轉跌，大市火車頭港交所（0388）﹑美團（3690）及騰訊（0700）迅即回調近3至6%。早上強勢股地產股長實更打回原形，收市無升跌；澳門股銀娛（0027）公佈業績由虧轉盈，賺68.3億，更派特別股息0.3元；但市場則認為遜於預期，股價隨即下挫。近日強勢的內房股及物管股亦隨著大市回調，在眾多藍籌集體回調下，促使港股昨天出現高開至16833點，卻低收於16536點。

慶幸上證仍企穏在3000點附近，暫時仍被看高線，因為在國內投資者心目中，3000點仍是A股市場的生命線，這個位置可以視為A股的政策底與估值底。政策底、估值底以及市場底的先後確立，意味著這一輪調整行情基本上告一段落，市場拐點開始得到了確立。因此在投資者看好A股下，股市水源因而變得鬆動，在港股主要泉源北水持續充裕下，港股續得連續10日的北水淨流入，是5個月最長流入紀錄，所以昨天的調整，暫可以視為大漲小回。

調整亦可能是施政報告內容預期之中，因而未有令股票市場帶來無限驚喜而借勢調整，又可能碰巧昨天是期指結算，好友在領先半個月後稍作喘息，讓淡友作出平倉，留待下個月再戰，因而產生昨午的調整。而根據恒指公司指出，2024年年初至2月23日，港股回購金額為298億元，較過去12個季度的平均水平高出32.8%。從數據顯示，上市公司或基金可能認為低殘的港股再跌空間已經有限，因而在2024年初至今，港股急不及待進行股份回購，怕再遲會買貴，而令港股的回購意欲急增；亦可能是A股市場於2023年第四季出現高達404億元人民幣的股份回購金額，按年增長75%；也因有國際投行作出估計，今年以來「國家隊」透過買入ETF，淨流入A股資金超過4100億元人民幣。

究竟今年港股的走勢是否沒有市場的差？是否真的出現谷底回升？投資者不妨適目以待。未來港股是否能否極泰來，還需時間考驗。現階段希望港股能繼續守穏10天線（約16462元）千億成交若能持續，升穿100天線（約16741點）甚至在今年首季完結前，可能有力挑選17100點或較高的水平。曾一度是股壇天之驕子，但去年公佈優秀業績後反而由120元跌至低近60元的美團，走勢近日與恒指的走勢雷同，並有轉勢之感，投資者不妨留意。

【財經專欄】股壇繹思．許繹彬｜耀才證券行政總裁及執行董事

專責集團的整體業務發展、營運及管理。曾任職多間證券行，擁有逾25年證券及期貨業經驗，及超過10年分行管理經驗。

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