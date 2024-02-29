美SEC據報調查OpenAI投資者　有否遭誤導

《華爾街日報》報道，美國證券交易委員會（SEC）正審查OpenAI行政總裁Sam Altman的內部通信，作為調查該公司投資者是否遭誤導一部份。據報今次調查是由於OpenAI調事會指Altman在溝通上並不一貫坦誠。



去年11月該報曾報道，指出OpenAI高層開始收到來自監管機構和曼哈頓美國檢察官辦公室等執法機構的質疑，詢問董事會對 Altman 缺乏坦誠的指控。報道引述消息指，SEC並未指出 Altman 有任何具有誤導性的具體聲明或通訊。該報亦指，SEC委員會經常在沒有正式指控不當行為的情況下結束調查。但同時亦有消息指，刑事調查正在進行，但不清楚詳細情況。

OpenAI行政總裁奧爾特曼（Sam Altman）2023年6月5日在以色列特拉維夫大學進行演講。（REUTERS/Amir Cohen/File Photo）

OpenAI董事會於去年11月解僱Altman，並稱Altman「在溝通上並不一貫坦誠」，不過沒有作詳細說明。

雖然Altman其後重返OpenAI，但尚未加入董事會。OpenAI委託WilmerHale律師事務所對Altman被解僱的事件進行審查。報道引述消息指，WilmerHale的審查預計將在幾周內結束，並就這些事件發布報告，審查的重點是董事會對其罷免的處理以及Altman的行為。