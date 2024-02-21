Nvidia黃仁勳親自送AI電腦到OpenAI　Elon Musk曬照：感慨萬千

全球首富馬斯克（Elon Musk）分享2016年老照片，當時英偉達（Nvidia，或稱輝達）共同創辦人暨行政總裁黃仁勳（Jensen Huang）把世上第一台「DGX-1 AI 超級電腦」捐贈給OpenAI，甚至親自送達現場。而OpenAI共同創辦人、當年仍任董事會成員的馬斯克，也與其他夥伴共同見證了這一幕。



馬斯克說明，這是「黃仁勳首次把NvidiaAI系統交付給OpenAI的一些照片。」他特地找回自己當時發布的貼文，「感謝Nvidia與黃仁勳把第一台『DGX-1 AI 超級電腦』捐贈給OpenAI，支持AI科技民主化」，在近8年後的現在，也開玩笑地補上一句，「看看現在都發生了甚麼事」，結尾還加上哭臉表情符號。

Elon Musk分享與黃仁勳相見歡的舊照！（按圖了解）

2015年年底，馬斯克、奧爾特曼（Sam Altman）等人，共同創辦人工智慧研究實驗室OpenAI，一開始以非營利組織OpenAI Inc起步，宗旨是研究AI以促進與研發友善的人工智慧，進而造福全體人類，直到2019年才成立營利子公司OpenAI LP，目前二大組織共同營運。

不過，馬斯克已於2018年2月辭去董事會席位，因為他自認這與身為特斯拉行政總裁的角色，可能在未來出現潛在利益衝突。

黃仁勳1963年出生於台南，9歲隨父母移居泰國，之後在美國落地生根，先後在奧勒岡州立大學與史丹佛大學，取得電機工程學士與碩士學位。他於1993年創立Nvidia，1999年身價高達5億美元，而被美國商業雜誌《財星》（FORTUNE）評選為全美40歲以下最富有的人之一，2023年5月又因為AI熱潮，公司市值飆到1萬億美元，身價水漲船高達350億美元。

OpenAI於2022年11月推出生成式AI聊天機器人ChatGPT，在全球帶來革命性創新，本月15日又推出影音生成AI模型「Sora」，再度震撼人類科技，公司最新估計市值已達800億美元以上。

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