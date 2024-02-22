OpenAI員工分享工作日程！日做12小時壓力很大？有網民卻大感羨慕

OpenAI公司推出ChatGPT後，顛覆人類對人工智慧的想像，而OpenAI公司如今再度推出Sora，只需輸入文字就能製作影片，又成為話題。近日，一名在OpenAI任職的員工，也在「X（原名twitter）」分享作息，讓大眾一窺他的工作樣貌，「魔鬼行程表」一出，讓不少網民嚇壞。



一名從Google跳槽到OpenAI的AI研究員（AI Researcher）Jason Wei 近期在「X」分享作息，他的一天以早上九點起床揭開序幕，半小時後，搭乘Waymo（自駕車）前往三藩市使命區，途中買了牛油果吐司。九點四十五分時，「背誦OpenAI憲章（OpenAI Charter），向優化之神致敬，學習《The Bitter Lesson》」。

上午十點，Jason Wei表示會用Google Meet開會，討論如何在更多數據上訓練更大的模型。十一點時，他則與搭檔開始寫程式，落實前一階段的討論，並在十二點準時吃午餐，「純素且無麩質」。

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等到下午一點，Jason Wei才真正開始在大量數據上訓練大模型。接着以一小時為間隔，依序針對基礎設施（infra）除錯（debug）、監控模型訓練進度和玩Sora，以及對剛才訓練的大模型進行指令工程。下午四點半才能短暫休息一下，「坐在牛油果椅子上，思考Gemini Ultra的性能到底有多強」。

Jason Wei表示，傍晚五點時腦力激盪模型可能的演算法改進，但過了五分鐘後，發現修改演算法的風險太高，「還是增加算力和數據規模較安全」。他直到晚上六點才用餐，並在七點抵達家裏。晚上八點喝點小酒後，繼續寫程式，並在九點分析實驗的運行，但等到凌晨一點實驗才真正開始。而Jason Wei會在凌晨一點十五分睡覺，他並逗趣寫道「Satya and Jensen watch from above（有微軟行政總裁納德拉和輝達行政總裁黃仁勳守護）」。

文章引來國外網民朝聖：

．「真是漫長的一天」

．「一天工作12小時？感覺好糟」

．「看這個時間表，你應該需要時間解壓」

．「這就是為甚麼OpenAI可能會贏得這場比賽，我嚴重懷疑Google員工是否正在努力實現一個目標」



也有人開玩笑說：

．「沒想到OpenAI會用Google Meet來開會」



該作息表也被台灣網民分享，有人直呼：

．「真操」

．「這樣好像Google爽很多」

．「看起來好辛苦的幸福工作」

．「有夠操，可是工作內容真的不錯」



但也有內行人指出：

．「其實這種工作是最爽的，完全不用碰髒活，都是天選之人、萬中取一，但是一般人根本沒機會碰」

．「這schedule只有超級無敵強者才會是長這樣」

．「人家到了這種階段，工作都是做興趣的」

．「這工作內容很爽又自由好不好，加上這薪資根本幸福」



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】