OpenAI員工分享工作日程！日做12小時壓力很大？有網民卻大感羨慕

撰文：聯合新聞網
出版：更新：

OpenAI公司推出ChatGPT後，顛覆人類對人工智慧的想像，而OpenAI公司如今再度推出Sora，只需輸入文字就能製作影片，又成為話題。近日，一名在OpenAI任職的員工，也在「X（原名twitter）」分享作息，讓大眾一窺他的工作樣貌，「魔鬼行程表」一出，讓不少網民嚇壞。

一名從Google跳槽到OpenAI的AI研究員（AI Researcher）Jason Wei 近期在「X」分享作息，他的一天以早上九點起床揭開序幕，半小時後，搭乘Waymo（自駕車）前往三藩市使命區，途中買了牛油果吐司。九點四十五分時，「背誦OpenAI憲章（OpenAI Charter），向優化之神致敬，學習《The Bitter Lesson》」。

上午十點，Jason Wei表示會用Google Meet開會，討論如何在更多數據上訓練更大的模型。十一點時，他則與搭檔開始寫程式，落實前一階段的討論，並在十二點準時吃午餐，「純素且無麩質」。

相關文章：9點正式上班　幾點返到公司？訪問5個世代　答案前後相差30分鐘

+6

等到下午一點，Jason Wei才真正開始在大量數據上訓練大模型。接着以一小時為間隔，依序針對基礎設施（infra）除錯（debug）、監控模型訓練進度和玩Sora，以及對剛才訓練的大模型進行指令工程。下午四點半才能短暫休息一下，「坐在牛油果椅子上，思考Gemini Ultra的性能到底有多強」。

Jason Wei表示，傍晚五點時腦力激盪模型可能的演算法改進，但過了五分鐘後，發現修改演算法的風險太高，「還是增加算力和數據規模較安全」。他直到晚上六點才用餐，並在七點抵達家裏。晚上八點喝點小酒後，繼續寫程式，並在九點分析實驗的運行，但等到凌晨一點實驗才真正開始。而Jason Wei會在凌晨一點十五分睡覺，他並逗趣寫道「Satya and Jensen watch from above（有微軟行政總裁納德拉和輝達行政總裁黃仁勳守護）」。

蓋茨曾為工作狂　凌晨2點也跟下屬傾公事　巴菲特一件事點醒了他

文章引來國外網民朝聖：

．「真是漫長的一天」
．「一天工作12小時？感覺好糟」
．「看這個時間表，你應該需要時間解壓」
．「這就是為甚麼OpenAI可能會贏得這場比賽，我嚴重懷疑Google員工是否正在努力實現一個目標」

也有人開玩笑說：

．「沒想到OpenAI會用Google Meet來開會」

該作息表也被台灣網民分享，有人直呼：

．「真操」
．「這樣好像Google爽很多」
．「看起來好辛苦的幸福工作」
．「有夠操，可是工作內容真的不錯」

但也有內行人指出：

．「其實這種工作是最爽的，完全不用碰髒活，都是天選之人、萬中取一，但是一般人根本沒機會碰」
．「這schedule只有超級無敵強者才會是長這樣」
．「人家到了這種階段，工作都是做興趣的」
．「這工作內容很爽又自由好不好，加上這薪資根本幸福」

【延伸閱讀，更多管理時間建議】

特朗普每天只睡3小時！　即睇蓋茨、巴菲特15位成功人士睡眠時間

+44

進步｜何謂「5小時法則」？馬斯克、蓋茨皆採用　別再說沒空進修

+14
壓力曾經有多大？女生辭職後　花3個半鐘手動退出600個工作群組你也可以？美國運通CEO日做17小時、回覆200封電郵　仍有空踩單車企業高層壓力大常頭痛肚瀉　多攝取2種維生素　心情變好下屬都讚力抗過勞文化？調查公佈「返工扮忙」國家排名　3甲全屬亞洲國家裁員｜遭解僱後身體驚現4大轉變！打工仔感嘆：這就是我要的生活

延伸閱讀：

波音又出事！聯合航空客機「機翼破裂」 緊急改道降落無人傷

縱橫亞洲半導體產業逾30年！日本DRAM教父坂本幸雄辭世 業界好友紛紛哀悼

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

OpenAI
行業百態
work life balance
工作壓力
聯合新聞網